Условия за избори, реформи и малцинства: Брюксел поряза Косово за бърза писта към ЕС

Косово не може автоматично да получи статут на държава кандидат за членство в ЕС, защото трябва да убеди 27-те страни-членки, че страната е готова за тази крачка.

Това обяви изпълняващата длъжността посланик на Европейския съюз в Прищина Ева Палатова, предаде новинарската агенция "Економия онлайн".

Тя каза това вчера в рамките на събитие в Прищина, организирано от Службата на ЕС в Косово и посветено на Деня на Европа 9 май.

Прибързаните въжделения на Косово

Косово подаде официална молба за членство в Евросъюза на 15 декември 2022 г. От тогава страната чака решението на държавите-членки, като основната пречка е фактът, че 5 държави от ЕС – Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания, все още не са признали независимостта на Косово.

Палатова се обърна към премиера на Косово Албин Курти, който по време на вчерашното събитие отново призова ЕС Косово да получи статут на кандидат за членство.

"Г-н министър-председател, зная, че искате ЕС да придвижи напред молбата ви за присъединяване, която подадохте по време на чешкото председателство в Прага. Ние сме тук, за да ви помогнем да постигнете тази следваща цел. Но ми позволете да бъда честна – Брюксел не може просто да ви даде статут на кандидат. Вие трябва да убедите 27-те страни членки", каза тя, цитирана от БТА.

Условията

Според Палатова Косово трябва да продължи да засвидетелства демократични стандарти и институционална сигурност.

Тя допълни, че Брюксел очаква предстоящите на 7 юни предсрочни парламентарни избори в Косово да бъдат свободни и честни, след това да има стабилно мнозинство и институциите бързо да бъдат сформирани, както и да бъде постигнат напредък по реформите в страната и по избора на нов президент от бъдещия парламент.

Според нея страните-членки наблюдават и как Косово се отнася към малцинствените общности и прилагането на споразуменията в рамките на диалога за нормализиране на отношенията със Сърбия, който се води с посредничеството на ЕС.

"Мултиетническият характер на Косово е с голяма стойност за всички наши държави-членки", каза тя и допълни, наред с друг неща, че ЕС очаква всички косовски граждани, независимо от етническата им принадлежност, да се чувстват у дома си в Косово и да виждат перспектива там.