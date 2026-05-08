Турист възнегодува срещу "войната за шезлонги" в Гърция, получи обезщетение

Малка победа за всички туристи, вбесени от повсеместната "война за шезлонги", извоюва германски турист, който е получил обезщетение, след като дал под съд туристическа агенция, защото не успявал да намери свободен шезлонг по време на семейната си почивка в Гърция, съобщава телевизия Скай.

През 2024 г. мъжът почивал със семейството си на гръцкия остров Кос, като твърди, че въпреки ранното си ставане в 6:00 часа сутринта, всекидневно прекарвал по 20 минути в търсене на свободни шезлонги край басейна, които били запазвани с хавлии от други гости.

Удовлетворен иск

Според информацията на ВВС, цитирана от Скай, туристът подал иск срещу туристическата агенция, като посочил, че шезлонгите край басейна постоянно били резервирани с хавлии от други гости и на практика не можело да бъдат използвани.

Германецът посочил в исковата си молба, че туроператорът не е приложил забраната на хотела срещу запазването на шезлонги с хавлии и не е взел мерки срещу клиентите, които правят това.

Почивката струвала на семейството 7186 евро. Първоначално туроператорът платил обезщетение от 350 евро, но съдът в последствие постановил сумата да бъде увеличена до 986,70 евро, предаде БТА.

Мнозина туристи се сблъскват с т.нар. "война за шезлонги" - практиката да се запазват шезлонги с хавлии. Миналата година в социалните мрежи се появи видео, на което се виждат туристи в Тенерифе за спят на шезлонги, за да си осигурят място до басейна, припомня медията.

