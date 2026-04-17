Хибридна война на Балканите? Още една столица под прицела на бомбени заплахи

Съобщения за бомби, поставени в няколко търговски центъра в хърватската столица Загреб пристигнаха тази сутрин на адресите на няколко медии, след което полицията нареди евакуацията им, предаде хърватската медия "Индекс". Читатели на хърватската медия съобщават, че са чули аларми около 8 часа сутринта и че на входовете са стояли полицаи. От полицията в хърватската столица накратко заявиха, че разследването продължава.

Хибридна война?

Изглежда става въпрос за координирани бомбени сигнали в балканските столици. Само за два дни поне три столици на държави от Балканите са обект на фалшиви сигнали за бомби. Припомняме, че вчера бомбени заплахи имаше и в няколко училища в София и в Съдебната палата. Същият сценарий се разигра и в Сараево, където от сигналитебяха засегнати няколко учебни заведения и търговски център.

Знаем, че фалшивите сигнали за бомби са класически инструмент в хибридната война.

Междувременно сигналите идват на фона на информацията за визита на външния министър на Кремъл Сергей Лавров, за която съобщи босненския портал Klix.ba. Очаква се делегацията да пристигне в балканската страна на 19 април 2026 г. Датата на посещението на Лавров на Балканите обаче съвпада с предсрочните парламентарни избори в България.

Освен това тези сигнали идват на фона и на своеобразната дипломатическа експанзия на Иран на Балканите.