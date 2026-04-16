Бомбени заплахи срещу криптовалута: Изнудват училища в София

16 април 2026, 14:26 часа
Снимка: БГНЕС
Бомбени заплахи срещу криптовалута: Изнудват училища в София

Сигнал за бомба е получен в софийска гимназия, съобщи Нова телевизия. Учебното заведение се намира в квартал „Малинова долина“. По неофициална информация, подобни заплахи са постъпили и в още три училища в София. Органите на реда извършват проверки на място и действат по установените процедури.

По непотвърдени данни заплахите са изпратени на електронна поща и тях се настоява за плащане на голяма сума в криптовалута.

По-рано през деня бе подаден сигнал за бомба и в Съдебната палата в София, но при извършената проверка не беше открито взривно устройство. Всички заседания за деня бяха отменени, а достъпът до сградата - строго ограничен.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
