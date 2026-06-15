Ботев Пловдив взе втори нов – „канарчетата“ се подсилиха с бивш халф на Левски

Ботев Пловдив привлече второто си ново попълнение по време на летния трансферен прозорец. Става въпрос за бившия младежки национал на България - Асен Чандъров. Новината бе съобщена официално от „жълто-черния“ клуб. Полузащитникът подписа 2-годишен договор с „канарчетата“, като в него има записана и опция за удължаването му.

Асен Чандъров ще носи за втори път екипа на Ботев

Чандъров е роден на 13 ноември 1998 година в София. Халфът има солиден опит в българския футбол със 127 мача за Септември София и 52 мача за Левски. За последно той бе част от отбора на Черно море, където изигра 39 срещи, в които записа 5 попадения и 1 асистенция.

Това ще бъде втори престой за 27-годишния футболист в Ботев Пловдив, след като носи екипа на „канарчетата“ през лятото на 2016 година.

„Горд съм, че ще нося фланелката на Ботев Пловдив. Идвам с много мотивация и желание за работа. Ще се раздавам във всеки мач и ще направя всичко възможно, за да помогна на отбора. Очаквам с нетърпение да ви видя по трибуните и да бъдете нашият 12-и играч във всеки мач. До скоро“, заяви Чандъров пред официалния сайт на клуба.

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