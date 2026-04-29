Сърбия се отърва от племенника на Рамзан Кадиров

Правителството на Сърбия се отърва от племенника на чеченския лидер Рамзан Кадиров - Якуб Салманович, като му отне сръбското гражданство, предаде сръбската медия N1. Той беше гражданин на Сърбия в продължение на пет дни, но за една нощ се превърна в "заплаха за сигурността". За този период Закриев се превърна от чужденец, представляващ интерес за Сърбия, в чужденец, който може да представлява „опасност за националната сигурност“ за пет дни.

Кой е Закриев?

Якуб Закриев е син на по-голямата сестра на Кадиров, Зулай. През 2018 г., когато е на 27 години, е назначен за кмет на Грозни .

През февруари 2020 г. той става ръководител на кабинета на регионалния лидер и правителството, а през ноември същата година е назначен за заместник министър-председател и министър на земеделието на Чечня.

През септември миналата година Кадиров подписа указ за награждаване на чеченски служители с медали по случай „стогодишнината от основаването на Чеченската република“.

Най-малко 12 от роднините на Кадиров, които заемат различни длъжности в региона, са получили това отличие.

Негов сътрудник все още е сръбски гражданин

Близкият сътрудник на Закари, Руслан Алисултанов, също е получил сръбско гражданство по-рано, според сръбската разследваща платформа Krik. Алисултанов е станал гражданин на Сърбия на 14 март 2024 г., съгласно решение, подписано от Ана Бърнабич. Той беше заместник-министър на земеделието на Чечня и заместник-кмет на Грозни, когато братовчедът на Кадиров заемаше тези длъжности.

„Сега чрез компанията си „Здраве и хранене" (бивша „Данон Русия") той притежава имота, който преди това беше изоставен от френската компания „Данон"... Членове на семейството на Руслан Алисултанов - двете му дъщери и двамата му сина - също получиха сръбско гражданство", обяви сръбската платформа Krik.