От село със стари къщи и ниви с царевица до топ курорт: Как българите преобразиха гръцко селище

Благодарение на българските туристи районът Паралия Офринио в Гърция е една от най-бързоразвиващите се крайбрежни зони в Северна Гърция. Има десетки българи, които са закупили парцели и жилища там, пише изданието "Кавала пост".

Селището не е изглеждало по начина, по който изглежда днес, само преди 10-ина години. Преди десетилетие Паралия Офринио е просто малко село с кокетен плаж. Гърците ходят там само за час плаж, но не остават, защото там е нямало нищо - една малка таверна, едно кафене, няколко стари къщи и ниви с царевица.

Възходът на Офринио

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След като магистралата беше открита, това съживи района и го направи лесно достъпен за почивка и от страна на българите. Това гласи разказът на местен жител пред гръцките медии.

Според мнозина големият повратният момент за района е настъпил именно през 2009 г. със завършването на магистрала „Егнатия“.

"Постепенно българите започнаха да инвестират там - купуваха стари къщи и ги ремонтираха, купуваха терени и строяха вили. Много от тях вече не идват само за няколко дни на почивка, но и живеят постоянно в Офринио. Построиха се няколко съвременни комплекса пак от български строителни фирми. Цените на имотите скочиха няколко пъти и районът се съживи", казват с благодарност местните жители, цитирани от БНР.

Източник: Booking

Местните си спомнят, че този силен интерес на българите е започнал от 2017 г.

Преди години летният сезон в района е бил 1 месец, а сега вече е почти 5 месеца благодарение на българите.

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Равносметка на собственик на магазин сочи, че оборотът на обекта му за последните години се е увеличил няколко пъти.

Местните гърци споделят, че са благодарни на българите, че са съживили района, че са построили хубави вили и че поддържат търговията. Те се хвалят също, че нашите сънародници са научили бързо гръцки и са в отлични отношения с местните жители.

"Където виждате къщи, имаше само тръстика"

Същото мнение споделя и Йоргос Дамианидис, собственик на ресторант.

"Наоколо имаше блато, почти нямаше нищо. Там, където днес виждате къщи, имаше бадемови дървета и тръстика", посочва той.

Туристическият сезон, по думите му, се е увеличил от 1 месец на 4 месеца . "Преди работехме от 20 юли до 20 август. След 15 август се прибирахме. Днес говорим за 130-дневен сезон. Ако сравним юли 2015 г. с юли 2022 г., виждам 400% увеличение на оборота", посочи той.

"Българите станаха бизнесмени, гърците - бузукари"

Местните са категорични, че засиленият интерес от България е изиграл решаваща роля за развитието на селището, но предприемаческия дух на двете нации е изкристализирал в различни посоки.

Според Дамианидис първите масови покупки на жилища са започнали около 2017 г., когато много българи са се сдобили с летни домове в района.

"Българите станаха предприемачи. Теглиха заеми и купуваха къщи. Ние теглихме заеми и ги превърнахме в бузуки заведения", коментира той с доза самокритика, описвайки различните избори, направени от българите и гърците преди и след икономическата криза.

Жителите са единодушни, че тази промяна не би могла да се случи без участието на местните собственици.

"Гърците бяха тези, които продадоха парцелите си. Ако не бяха продали, това развитие нямаше да се случи", отбеляза Дамианидис, подчертавайки, че днес районът привлича не само богати посетители, но и български семейства от средната класа, които избират да наемат жилище за почивката си.