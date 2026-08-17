ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 17 август 2026

Новата седмица започва с нови емоции за спортните фенове. В понеделник, 17 август, българският телевизионен ефир ще радва предимно футболните запалянковци. Предстоят да се изиграят последните мачове от петия кръг на Първа лига, както и тези в Ла Лига, Чемпиъншип и Купата на Италия. Междувременно турнирът от сериите Мастърс 1000 в Синсинати навлиза в заключителната си фаза. Ето и пълна програма на спорта по телевизията днес.

Спорт на 17 август:

19:00 Футбол: Спартак - Септември, Първа лига - Диема спорт

19:00 Футбол: Пиза - Емполи, Купа на Италия - МАХ Спорт 3

20:00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

21:15 Футбол: Арда - Локомотив (Сф), Първа лига - Диема спорт

22:00 Футбол: Депортиво - Елче, Ла Лига - МАХ Спорт 4

22:00 Футбол: Кардиф - Рексъм, Чемпиъншип - Диема спорт 2

22:15 Футбол: Парелмо - Лече, Купа на Италия - МАХ Спорт 3

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