Смъртни случаи в Гърция заради ковид

12 декември 2025, 13:08 часа 275 прочитания 0 коментара
Общо 104 души са били хоспитализирани с Covid-19 през първата седмица на декември, което е довело до седем смъртни случая, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Националната организация за обществено здраве (EODY) в страната. През периода не са съобщени нови интубации. Случаите в Гърция изглежда се увеличават, както се случва и с броя на заразените от коронавирус в световен мащаб през последните седмици. 

Припомняме, че дори в края на октомври гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис беше дал положителна проба за Covid-19. Той имаше много леки симптоми и тогава участва чрез видеоконферентна връзка в заседанието на кабинета. ОЩЕ: Премиерът на Гърция е с Covid-19

Коронавирусът на Балканите

Наскоро пък съседна Румъния върна мерките си срещу коронавируса. Все повече здравни заведения в северната ни съседка се върнаха към ограничителни мерки, а причината за това е, че броят на заразените с Covid-19 нарасна значително.

Въведените от медицинските заведения в Букурещ и страната мерки бяха свързани със строги правила за посетителите, включително задължителното носене на предпазни средства в болниците.

Припомняме, че към края на октомври в Бългрия също главно се разпостраняваше COVID-19, който към този период беше около 35% от всички положителни проби. ОЩЕ: Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус в момента, всяка трета проба е положителна

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
