Пленкович отива при Макрон: Ще укрепва хърватските въоръжени сили

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович ще предвожда политическа и икономическа делегация по време на официално двудневно посещение във Франция, по време на което ще бъдат подписани договори за укрепване на хърватските въоръжени сили, съобщи хърватската медия "Индекс". Пленкович ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Хърватско-френското стратегическо партньорство

В тяхно присъствие ще бъде подписан Планът за действие за периода 2026-2028 г. за прилагане на хърватско-френското стратегическо партньорство, който ще бъде подписан от хърватския външен министър Гордан Гърлич Радман и френския министър по европейските въпроси Бенямин Хадад.

След това има договор за закупуване на 18 самоходни гаубици Caesar MK2 за хърватската армия и писмо за намерение за закупуване на подобрени самолети Rafale за хърватските военновъздушни сили, подписано от вицепремиера и министър на отбраната Иван Анушич и френския министър на въоръжените сили Катрин Вотрен. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Серия от срещи

По време на посещението ще се проведе и Хърватско-френският икономически форум, като хърватската делегация ще включва около четиридесет компании, включително Končar, Infobip, Rimac Technology, Ericsson Nikola Tesla, Span, ELKA, Đuro Đaković, DOK-ING, ORQA, HS Produkt, HEP, Prvo plinarsko društvo, Luka Rijeka, Croatia Airlines, Adris Grupa, Fortenova и Podravka.

Пленкович ще изнесе и лекция във Френския институт за международни отношения (IFRI).

Утре, вторият ден от посещението си, той ще се срещне с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман и генералния директор на ЮНЕСКО Халид ел-Енани. ОЩЕ: Пленкович изглежда адвокатства на Северна Македония за ЕС