Хърватският премиер се срещна с човека на Тръмп в Хърватия (СНИМКИ)

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович прие днес новия посланик на САЩ в страната Никол Макгроу, пред която изрази желанието си да продължи изграждането на близки и партньорски отношения между двете страни, съобщи хърватската медия "Индекс". По време на първата им среща двамата са изразили желанието си да продължат да изграждат близки, партньорски отношения между Хърватия и Съединените щати и да развиват допълнително сътрудничеството в областта на икономиката, енергетиката и отбраната.

„Обсъдихме също глобалните предизвикателства пред сигурността, мирните усилия в Украйна и Близкия изток, както и ситуацията в Югоизточна Европа“, добави премиерът в платформата Х.

Primio sam u nastupni posjet veleposlanicu SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw @USEmbZagreb. Želimo nastaviti graditi bliske i partnerske odnose 🇭🇷🇺🇸 i razvijati gospodarsku, energetsku i obrambenu suradnju. Razgovarali smo o globalnim sigurnosnim izazovima, mirovnim naporima u… pic.twitter.com/f2Y0yh4DUB — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 30, 2025

Кога встъпи в длъжност?

Припомняме, че преди около седмица президентът на Република Хърватия Зоран Миланович прие акредитивните писма на Никол Макгроу, новия посланик на Съединените американски щати в Хърватия, която встъпи в длъжност днес.

Гърция обаче още чака своя посланик от САЩ. макар и да стана ясно, че Кимбърли Гилфойл ще бъде посланик в Гърция, тя положи клетва едва в края на септември и се очаква този месец да пристигне в Атина. ОЩЕ: Държава от Балканите се похвали с нов американски посланик: Гърция още чака своя