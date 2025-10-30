Войната в Украйна:

Хърватският премиер се срещна с човека на Тръмп в Хърватия (СНИМКИ)

30 октомври 2025, 18:26 часа 133 прочитания 0 коментара
Хърватският премиер се срещна с човека на Тръмп в Хърватия (СНИМКИ)

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович прие днес новия посланик на САЩ в страната Никол Макгроу, пред която изрази желанието си да продължи изграждането на близки и партньорски отношения между двете страни, съобщи хърватската медия "Индекс". По време на първата им среща двамата са изразили  желанието си да продължат да изграждат близки, партньорски отношения между Хърватия и Съединените щати и да развиват допълнително сътрудничеството в областта на икономиката, енергетиката и отбраната.

„Обсъдихме също глобалните предизвикателства пред сигурността, мирните усилия в Украйна и Близкия изток, както и ситуацията в Югоизточна Европа“, добави премиерът в платформата Х. 

Кога встъпи в длъжност?

Припомняме, че преди около седмица президентът на Република Хърватия Зоран Миланович прие акредитивните писма на Никол Макгроу, новия посланик на Съединените американски щати в Хърватия, която встъпи в длъжност днес.

Гърция обаче още чака своя посланик от САЩ. макар и да стана ясно, че Кимбърли Гилфойл ще бъде посланик в Гърция, тя положи клетва едва в края на септември и се очаква този месец да пристигне в Атина. ОЩЕ: Държава от Балканите се похвали с нов американски посланик: Гърция още чака своя

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Хърватия американски посланик Андрей Пленкович
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес