Историк от Балканите превъртя играта: Гоце Делчев бил албанец

Неособено известният в българските среди историк от албански произход Фери Арифи предизвика истинска буря в социалните мрежи и публичното пространство, като буквално "превъртя играта" и заяви, че Гоце Делчев всъщност не е нито българин, нито македонец, както твърди пропагандата в Северна Македония, а забележете - православен албанец. Постът му в социалните мрежи има стотици споделяния.

"Кое всъщност беше семейството на Гоце Делчев? Защо източните ни съседи - българите и т. нар. "македонци" се карат за фигури, които са албанци по произход? Вземаме за пример Гоце Делчев, едно от най-споменаваните имена на 20 век на Балканите. Много малко хора знаят, че семейството му е православно албанско" ,пише въпросният албански историк. Той продължава тезата си, като посочва, че "името на майка му е Султане Нурджиу, докато баща му е Николе Димитри, по произход от православно албанско племе в Струмица". "Братята му също носят чисти албански имена: Мици, Мили и Криста, а сестрите му се казват Ррушя, Куца, Тина, Лика и Елена - имена, които по това време се срещат само в албанските семейства в Долна Македония и Струмица. За съжаление никоя албанска академия, нито в Тирана, нито в Прищина, не е посмяла да каже тази историческа истина", смята още въпросният историк.

Важно е да се отбележи обаче, че профилът на Арифи във "Фейсбук" поражда съмнения, тъй като няма профилна снимка, нито описание, а се твърди, че е създател на дигитално съдържание.

Кой е Фери Арифи?

Постът на Арифи е отразен във vestimak.mk, като те дават пояснения кой всъщност е Арифи.

Той албански историк и изследовател, роден в село Тануше- Танушевци, разположено в общините Маврово и Ростуша, на границата между Северна Македония и Косово.

Известен е с трудовете си в областта на историята, антропографията и културното наследство на албанските територии. Той е автор на няколко книги, и е публично признат като изследовател, който се стреми да „хвърли светлина върху забравеното или скрито албанско наследство“ на Балканите.

Атака срещу обективните македонски медии

Междувременно обаче македонската медия expres.mk пък се възползва от новината, за да нападне една от малкото обективни македонски медии - vestimak.mk, като дори твърди за някаква огромна конспирация около сайта. "Изказването на албанския учен в случая изобщо не е важно, защото е научна глупост, но е интересно, че това твърдение се предава от сайта Vestimak.mk, който е представен като македонски новинарски портал, докато всъщност това е български сайт, скрит зад македонската кирилица. Без да знаят, че това е инструмент за манипулация, огромен брой македонци следват този сайт, който публикува новини, които са от полза за българската официална политика и местните тайни служби", твърди expres.mk.

Истината е, че сайтът vestimak.mk всъщност отразява обективно позициите както от Северна Македония, така и от България, та дори и тази на албанския историк, макар и тезата му да не е вярна, което изглежда не отговаря на антибългарската пропаганда там. ОЩЕ: В навечерието на местния вот: Македонският вътрешен министър вижда хибридни заплахи