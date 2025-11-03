Вучич с нож в гърба на Путин - предложи на ЕС и Украйна всички сръбски боеприпаси

Сръбският президент Александър Вучич предложи Европа да закупува боеприпаси от сръбските отбранителни фирми и заяви, че не се противопоставя на идеята те по-късно да бъдат предадени на Украйна. В интервю за немското списание за политическа култура Cicero той каза, че макар да не иска да изглежда като човек, доставящ снаряди на воюващи страни, Европа се нуждае от боеприпаси и затова е предложил на своите "приятели" от ЕС сделка за закупуване на "всичко, което Сърбия има". Държавният глава на западната ни съседка описа това като "феноменален принос" към европейската сигурност.

Вучич отбеляза, че сръбските складове за боеприпаси са пълни, като особено големи са запасите от минометни снаряди.

Боеприпаси за Украйна - няма проблем

Попитан за възможността боеприпасите да бъдат впоследствие предадени на Украйна, президентът на Сърбия отвърна, че купувачите ще са свободни да правят с тях, каквото пожелаят.

Той добави, че просто сръбските компании се нуждаят от дългосрочни договори, за да могат да планират предварително. Вучич заяви, че винаги е поддържал тезата, че Сърбия е неутрална страна, но че е абсолютно готова да сътрудничи на европейските си приятели по военни въпроси и че сега очаква отговори от европейските страни на предложението си.

Старото спречкване на Белград с Москва

През май руската външна разузнавателна служба се оплака, че сръбските отбранителни компании, въпреки обявената неутралност на Белград, продължават да доставят боеприпаси на Киев. През лятото Москва повтори обвиненията, описвайки въпроса като болезнен както за Русия, така и за Сърбия. След това Вучич обяви спиране на целия износ на снаряди: Точно като Путин: Вучич разиграва самия Путин за сръбските боеприпаси за Украйна.

Преди това, през 2023 г., Александър Вучич заяви, че няма да възрази срещу продажбата на боеприпаси от страната му на посредници, които след това да ги изпращат в Украйна.

Заплаха ли е Сърбия за Европа? Отговорът на Вучич

Ако конфликтът между Русия и Европейския съюз ескалира, тогава европейска страна, която поддържа тесни връзки с Москва, би могла да представлява екзистенциална заплаха за ЕС - такова твърдение направиха от Cicero в разговора с Вучич. А той категорично отхвърли идеята.

"Дори и да не ме харесвате, трябва да признаете, че всичко, което се казва за мен и за Сърбия, е невярно. От началото на войната в Украйна европейската преса многократно твърди, че Сърбия е авторитарен режим и ще атакува някого в региона. Нищо от това не се е случило. Въпреки провокациите на режима в Прищина, ние винаги сме били опорна точка за стабилност в региона. Това е нашият принос към европейската сигурност. Никога не сме застрашавали никого в Европа", твърди Вучич, чийто режим се клати заради масовите протести на младежи срещу корупцията във властта.

"Напротив, нашите складове са пълни с боеприпаси и произвеждаме още, особено минометни снаряди. Произвеждаме повече боеприпаси от Франция", каза президентът на Сърбия и предложи договори със страни от ЕС.

"Много хора в Сърбия смятат, че е важно да се поддържат стратегически връзки с Русия. В същото време мнозинството иска да стане част от Европейския съюз. Този анализ е правилен. Не разбирам обаче защо добрите отношения с Русия трябва да пречат на пътя ни към ЕС. Никога няма да действаме против интересите на Европейския съюз. Най-малко десет пъти съм казвал в преки разговори с Владимир Путин, че сме на път към членство в ЕС. Винаги съм заявявал ясно това желание и тази цел и никога не съм ги крил по никакъв начин. Народът на Сърбия иска да живее в демокрация и иска по-добри условия на живот. Няма абсолютно никакво съмнение в това", заяви Александър Вучич, който вече обяви предсрочни парламентарни избори.

