03 ноември 2025, 13:00 часа 266 прочитания 0 коментара
"10 пъти съм казвал на Путин, че вървим към ЕС": Вучич с голям пример, че Сърбия няма да е "троянски кон"

Сърбия отдавна балансира между Изтока и Запада, заради което е считана за ключова точка на Балканите при евентуален бъдещ конфликт между Европа и Русия. Западната ни съседка кандидатства за членство в ЕС през 2009 г., но преговорите за присъединяване са в застой от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Това се дължи отчасти на близките отношения на Белград с Москва - Сърбия така и не е санкционирала Руската федерация, а според президента Александър Вучич "не е толкова просто" страната му да се откаже от отношенията с държавата агресор.

"В Сърбия имаме проблеми, с които другите европейски страни не се сблъскват", аргументира се той в интервю за немското списание за политическа култура Cicero. "Например ние консумираме все повече газ от Русия всяка година, докато другите европейски страни почти не зависят от руския газ. Имаме силна и растяща индустрия, която не може да функционира без този газ и която е важна и за Европа. В крайна сметка 54,5% от целия износ от балканските държави към Европа идва от Сърбия".

Не е само енергийната зависимост: проблемите с Косово и историята също са фактор

От изданието отвръщат, че енергийната зависимост е едно нещо, но Белград отива много по-далеч, когато става въпрос за отношенията с Русия. Сърбия така и не е санкционирала Москва, а освен това Вучич посети диктатора Владимир Путин на военния парад по случай Деня на победата (9 май) тази година, докато европейците се тревожеха за руска атака: ЕС блокира Сърбия за членство, ако Вучич кацне при Путин на 9 май.

"Смятам, че се отнасяме много справедливо към всички страни. Просто попитайте украинския президент Володимир Зеленски коя от балканските държави е помогнала най-много на Украйна с финансова и хуманитарна помощ. Отговорът може да ви изненада", контрира Вучич. "Искаме да станем член на Европейския съюз. Но трябва да разберете, че има различни причини, поради които поддържаме контакти и с Русия. Може би сте уморени да чувате тези причини, но те са важни за нас. Знаете, че имаме нерешен проблем в Прищина (т.е. Косово, чиято независимост е призната от над 100 държави по света, включително 22 от 27-те държави членки на ЕС, но Сърбия я счита за автономна област в рамките на собствените си граници). И вие знаете кой ни подкрепя по отношение на териториалната ни цялост и кой не. Това, разбира се, усложнява цялата ситуация. От друга страна, считам, че сме действали много справедливо спрямо нашите европейски партньори и че сме ясно на европейския път. В момента сме в съответствие с външната политика на ЕС в над 60% от случаите и това число постоянно нараства", твърди Вучич.

И продължава, защитавайки се за визитата при Путин за парада в Москва: "Погледнете го от нашата гледна точка. С изключение на 1948 и 1949 г., ние участваме във военния парад в Русия всяка година от края на Втората световна война. Защо? Защото Червената армия и югославските партизани заедно освободиха Белград и Сърбия. Това е не само част от руската традиция и история, но и от нашата. И знаете ли, честно казано, аз също възприемам този дебат като едностранна атака срещу нас. След руската атака срещу Украйна не се срещах с Путин в продължение на три години и три месеца; преди да започне войната в Украйна, се срещах с него поне три пъти в годината. Много европейски лидери го посещаваха или разговаряха с него по телефона. Аз не го правех. Ние осъждаме руската атака срещу Украйна и считам, че сме действали много справедливо. Но беше мой дълг да присъствам на това събитие. От уважение към Украйна обаче не се появихме на Червения площад с войници или военно оборудване".

Вучич: Сърбия не е заплаха за ЕС, допринасяме за сигурността на Европа

Попитан дали Сърбия би била екзистенциална заплаха за ЕС, ако конфликтът между Русия и Европа ескалира (заради връзките на Белград с Москва), Вучич каза, че "категорично" отхвърля тази теза.

"Дори и да не ме харесвате, трябва да признаете, че всичко, което се казва за мен и за Сърбия, е невярно. От началото на войната в Украйна европейската преса многократно твърди, че Сърбия е авторитарен режим и ще атакува някого в региона. Нищо от това не се е случило. Въпреки провокациите на режима в Прищина, ние винаги сме били опорна точка за стабилност в региона. Това е нашият принос към европейската сигурност. Никога не сме застрашавали никого в Европа. Напротив, нашите складове са пълни с боеприпаси и произвеждаме още, особено минометни снаряди. Произвеждаме повече боеприпаси от Франция. Макар че не искам да бъда възприеман като човек, който постоянно снабдява воюващите страни със снаряди, боеприпаси са необходими в Европа. Затова предложих на нашите приятели в ЕС възможността да сключат договор за покупка с нас и да вземат всичко, което имаме. Това би било феноменален принос, който можем да дадем за европейската сигурност", заяви Вучич и каза, че няма против тези снаряди да стигат в крайна сметка до Украйна.

"Купувачите могат да правят, каквото искат. Ние просто се нуждаем от дългосрочен договор, за да можем да планираме. Винаги съм казвал, че Сърбия е военно неутрална. Но ние сме абсолютно готови да сътрудничим с европейските армии. Вече сътрудничим интензивно с нашите европейски приятели във военно отношение в Африка, Азия и на други континенти и сме готови да увеличим присъствието си в европейските сили", твърди сръбският президент, който чака окончателен отговор от ЕС за снарядите.

"Десет пъти съм казвал на Путин, че сме на път към членство в ЕС"

Според проучванията мнозинството от сърбите искат членство в ЕС, но в същото време между страната и Русия съществуват тесни исторически и културни връзки. Възможно ли е Сърбия да избере една от страните в краен случай, попитан бе Вучич.

"Много хора в Сърбия смятат, че е важно да се поддържат стратегически връзки с Русия. В същото време мнозинството иска да стане част от Европейския съюз. Този анализ е правилен. Не разбирам обаче защо добрите отношения с Русия трябва да ни пречат да се присъединим към ЕС. Никога няма да действаме против интересите на Европейския съюз. Най-малко десет пъти съм казвал в разговори с Владимир Путин, че сме на път към членство в ЕС. Винаги съм заявявал ясно това желание и тази цел и никога не съм ги крил по никакъв начин. Народът на Сърбия иска да живее в демокрация и иска по-добри условия на живот. Няма абсолютно никакво съмнение в това", заяви пред Cicero президентът, чийто режим се клати от масови протести на младежи срещу корупция в управлението.

