"Съгласен съм с всичко, като отчаяно влюбен": Ето как президент от Балканите спори с правителството

"Съгласен съм на всичко, като отчаяно влюбен". Така президентът на Хърватия Зоран Миланович коментира споровете си с правителството относно назначаването на нови представители в съдебната власт и нови посланици, предаде хърватската медия HRT. Той призова в кабинета да се споразумеят и да не търсят съчица в чуждото око, докато не виждат гредата в своето. По темата пише и хърватската медия "Индекс".

Изглежда ситуацията в Хърватия много прилича на тази, която беше доскоро в България, а именно президентът да подписва назначенията в определени сфери на обществения живот, както беше с шефа на ДАНС, ДАР и посланиците.

"Решението е съвместно, контраподписано, а пълномощията се подписват от президента на републиката. Те не очакват аз да подпиша това, което носят от централата на ХДС. Не се работи така", уточни още Миланович, ное посочи, че се е съгласил да има една четвърт от от Министерството на външните работи, добави Миланович.

"Ще подпиша всичко, което бъде предложено от ХДС. Имам много дилеми, но не се забърквай с това, че моите кандидати са по-добри. Единственото нещо е, че съм по-скромен, не съм алчен, каза Миланович.

Конфликтът се изостря

Междувременно политическият анализатор анализатор и философ Жарко Пуховски коментира ситуацията по време на гостуване в ефира на телевизия N1, че конфликтът между президента Миланович и правителството на Хърватия се изостря.

Според него обаче по-силната страна не е Миланович, а хърватският премиер Андрей Пленкович.

"Пленкович се чувства комфортно с ескалацията, точно както се чувстваше комфортно с това Миланович да остане президент, защото не мога да си представя, че би хвърлил кандидат като Драган Приморац в челюстите си, за да загуби изборите“, добави Пухавоски. ОЩЕ: Глобиха президента на Хърватия