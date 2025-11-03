Любопитно:

След местния вот: Валят оставки в Северна Македония

След втори тур на местните избори в Северна Македония управляващите от ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН изглежда се бетонираха, а опозицията брои загубите си. Само час след затварянето на секциите в централата на СДСМ цареше почти пълна тишина. Нямаше обичайната суматоха. Партията никога не е имала по-лош резултат на избори, пише prvaskopska.mk. Междувременно в македонските медии може да видим заглавия, сред които "идва края на ерата на Али Ахмети и ДСИ" (Скопје1), както и че етническата партия на албанците "ДСИ е изтрита от политическата карта" ("Плюс инфо").

Започнаха да валят оставки в СДСМ

наче оставките в партията вече започнаха. Вицепрезидентът Ана Чупевска вече си тръгна. Днес оставка подаде и кандидатът за кмет на Гьорче Петров и председател на общинската организация Костадин Ацевски. Той едновременно поиска оставките на лидера на партията и на цялото ръководство. ОЩЕ: След Струмица – падна и Кичево: Брошките на Мицкоски след местните избори (ВИДЕО и КАРТА)

Венко Филипче обаче не се чувства отговорен за поражението и няма да подаде оставка. Напротив, той смята, че тези резултати са стимул и че е на правилния път да продължи да укрепва СДСМ. Той дори обяви кадрови промени в партията за тази седмица.

На пресконференция Филипче поздрави гражданите за избирателната активност и подчерта, че СДСМ остава втората по големина партия в страната и първата в опозиционния блок, допълва македонската медия "Вечер".

ДСИ: Време е за обновление и самокритика

В речта си лидерът на опозиционната албанска партия ДСИ Али Ахмети подчерта, че легитимността на всяка политическа визия произтича от доверието на гражданите и това доверие не е нарушено, а по-скоро е засилено, пише infomax.mk.

Той добави, че загубата на няколко позиции на общинско ниво ще послужи като призив за задълбочен анализ, за ​​обновяване на стратегиите и коригиране на евентуални недостатъци, за да се предложи повече и по-добро на гражданите.

„Ще проведем задълбочен анализ, ще обновим редиците и стратегиите си и ще коригираме всички недостатъци, за да предложим повече и по-добро на гражданите“, подчерта Ахмети.

Ахмети подчерта, че партията ще се съсредоточи върху укрепването на своите структури и подобряването на управлението на местната политика, с цел по-ефективно представителство и по-добри услуги за общностите в цялата страна. ОЩЕ: "Победата на Мицкоски е пирова": Проф. Павлов обясни защо в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

