Избори по сръбски: Масов бой, хвърчащи бутилки, столове и дъски (ВИДЕА)

Масов бой се е разиграл в Сърбия по време на местните избори в една от трите общини, където се провеждаше вота. Боят е станал в сръбския град Мионица и по-конкретно в механа, която се намира близо до избирателна секция. Напрежението започнало от група граждани в механата, които хвърляли стъклени бутилки, дъски и столове през процореца по хората отвън. Впоследствие от улицата им отвърнали, предава сръбската медия nova.rs.

По време на този конфликт почти всички прозорци и входни врати на механата са били счупени. Предраг Вощинич, лидерът на Местния фронт, ни потвърди, че този сериозен конфликт се е случил до избирателна секция номер 30 в Мионица.

Намесата на полицията е била трудна

Няколко полицаи са пристигнали на мястото на инцидента, но намесата им е била трудна. Едно видео показва как полицай използва стол, за да се защити от стъклени бутилки, летящи от кафенето на улицата. Въпреки че пристигали все повече полицаи, за тях е било почти невъзможно да влязат в сградата, защото бунтовниците вътре непрекъснато хвърляли предмети през счупените врати и прозорци, което ясно се вижда на публикуваните кадри.

Местният вот в Сърбия

се проведоха местни избори в общините Мионица, Сечан и Ниготин, като днес стана ясно, че управляващата Сръбска прогресивна партия е спечелила вота в трите населени места.