Войната в Украйна:

Избори по сръбски: Масов бой, хвърчащи бутилки, столове и дъски (ВИДЕА)

01 декември 2025, 13:06 часа 437 прочитания 0 коментара
Избори по сръбски: Масов бой, хвърчащи бутилки, столове и дъски (ВИДЕА)

Масов бой се е разиграл в Сърбия по време на местните избори в една от трите общини, където се провеждаше вота. Боят е станал в сръбския град Мионица и по-конкретно в механа, която се намира близо до избирателна секция. Напрежението започнало от група граждани в механата, които хвърляли стъклени бутилки, дъски и столове през процореца по хората отвън. Впоследствие от улицата им отвърнали, предава сръбската медия nova.rs.

По време на този конфликт почти всички прозорци и входни врати на механата са били счупени. Предраг Вощинич, лидерът на Местния фронт, ни потвърди, че този сериозен конфликт се е случил до избирателна секция номер 30 в Мионица.

Намесата на полицията е била трудна

Няколко полицаи са пристигнали на мястото на инцидента, но намесата им е била трудна. Едно видео показва как полицай използва стол, за да се защити от стъклени бутилки, летящи от кафенето на улицата. Въпреки че пристигали все повече полицаи, за тях е било почти невъзможно да влязат в сградата, защото бунтовниците вътре непрекъснато хвърляли предмети през счупените врати и прозорци, което ясно се вижда на публикуваните кадри. ОЩЕ: Масов бой на ученици в Хърватия: 29 арестувани

Местният вот в Сърбия В Сърбия

се проведоха местни избори в общините Мионица, Сечан и Ниготин, като днес стана ясно, че управляващата Сръбска прогресивна партия е спечелила вота в трите населени места. ОЩЕ: Облечени в черно и с маски: Вижте как младежи се бият в центъра на Загреб (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия масов бой безредици местни избори
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес