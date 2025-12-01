Голяма далавера с водомери: Европрокуратурата с разследване в Гърция

Националният орган за прозрачност (EAD) на Гърция, Гръцката комисия по конкуренцията и Европейската прокуратура (EPPO) в Атина разследват твърдения за злоупотреба с до 500 милиона евро от фондовете на ЕС за развитие, предназначени за инсталиране на интелигентни водомери от общините и местните водоснабдителни и канализационни компании (DEYA), съобщиха представители на властите пред гръцкото издание Kathimerini. Източници, запознати с разследването, пожелали анонимност, са заявили пред вестника, че следователите разкриват потенциално уличаващи доказателства срещу лицата, участвали в обществените поръчки. Въпросът привлече все по-голямо внимание сред държавните служители през последните седмици.

Националният орган за прозрачност потвърди, че разследва процедурите за обществени поръчки и монтаж на интелигентните електромери и е извършила одити в три общини в Централна и Западна Македония.

Подробности за програмата

Програмата е резултат от покана за предложения от декември 2023 г. по подкрепената от ЕС Национална стратегическа референтна рамка (ESPA) на Гърция за интегрирано управление на водоснабдяването. Специалният управляващ орган за програмата за околна среда и изменение на климата (EYD PEKA) оцени заявленията и одобри 55 проекта със среден бюджет от 9 милиона евро всеки, с което общите разходи достигнаха близо 500 милиона евро.

700% завишение на цените

Според жалби проектите може да са били силно завишени. Съобщава се, че лицето, подало сигнал за нередности, е предоставило данни, показващи, че интелигентни водомери са били закупени на цени до 700% над пазарните.

В един случай, ВиК в Централна Македония е платила 115 евро на водомер, докато друга местна ВиК компания в Солун е платила 282 евро на бройка за подобен проект. Сравними инсталации в Кипър струват около 83 евро на водомер.

В жалбите се твърди също така за съществуването на картел за фиксиране на цените, тъй като офертите в повечето от 55-те одобрени проекта са били сходни и до 200% над преобладаващите пазарни цени. ОЩЕ: "Любовта" на гръцкия бизнес към България и Румъния: Числата са от значение

Оборудване в повече

Разследващите допълнително проверяват твърдения, че много проекти са били изпълнени без адекватни технически проучвания, което е накарало общините и местните ВиК оператори да закупят прекомерни количества оборудване, като например ретранслатори на сигнали, което е увеличило общите разходи. Съобщава се, че един проект на цикладски остров е включвал 2 милиона евро за софтуер за интелигентни измервателни уреди.

Чия е отговорността?

В доклада се отбелязва, че отговорността за одобряването на проектите не е единствено на местните власти. Окончателните решения са взети от Специалният управляващ орган за програмата за околна среда и изменение на климата и Генералния секретариат на Национална стратегическа референтна рамка (ESPA). Подавателят на сигнала също така обвини ръководителя на (EYD PEKA), че е настоявал персонала да пренебрегва пропуските в техническите проучвания и други несъответствия, за да ускори одобряването на проекти.

Длъжностните лица не са коментирали публично текущите разследвания. ОЩЕ: Разкриха българска следа в голяма схема за измами с ДДС и коли в Гърция