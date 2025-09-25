Ердоган и Мицотакис се разминаха в Ню Йорк: Срещата им се отлага

Дългоочакваната среща между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган беше отменена. Срещата бе планирана в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, като причината е разминаване в графика, а не спиране на диалога между Гърция и Турция. Очаква се среща между двамата лидери да бъде организирана в близко бъдеще, предада гръцкото издание Kathimerini. Двамата лидери се срещнаха за последно през май 2024 година в Анкара. Визитата на гръцкия премиер в турската столица беше договорена по време на срещата на Мицотакис с Ердоган във Вилнюс през юли 2023 година. Акцент в срещата им в Анкара бяха политически диалог, мерки за изграждане на доверие и положителен дневен ред.

Срещата, която не се състоя, беше определяна като най-трудният момент в двустранните отношения от повече от две години. И двете страни изглеждаха решени да запазят това, което Атина нарича „спокойните води“ от последните 26 месеца, въпреки че напрежението наскоро се възобнови.

„Наличието на отворен канал за комуникация с Турция не означава, че сме съгласни с нея по всички въпроси. Ако понякога това, което правим, причинява известен дискомфорт в Турция – нека бъде така. C'est la vie (Такъв е животът), както биха казали французите“, посочи гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, говорейки пред Wall Street Journal в кулоарите на Общото събрание на ООН. ОЩЕ: След напрежението в Егейско море: Ердоган и Мицотакис отиват да се разберат в САЩ

Недоволство на опозицията в Гърция

Опозицията в Гърция обаче остро критикува отменената среща с Ердоган. Лидерът на социалистическия ПАСОК Никос Андрулакис нарече отлагането доказателство за „аматьорство“ в Министерството на външните работи, обвинявайки правителството в „пропаганда“ заради твърденията за спокойни отношения с Турция.

Сократис Фамелос от лявата СИРИЗА нарече Мицотакис „опасен за националните интереси“, докато гръцката комунистическа партия КПГ заяви, че отмяната отразява турска „дипломатическа демонстрация на сила“.

Кириакос Велопулос от крайнодясната националистическа партия „Гръцко решение“ обвини гръцкото ръководство, че е станало „нежелано“ в международен план. ОЩЕ: Апетит за F-35 и кой ще е пръв при Тръмп: Гърция и Турция преди срещата между Мицотакис и Ердоган