Как да намалите разхода на гориво с до 20%

Малко хора мислят, че простите действия зад волана могат да намалят разхода на гориво почти с една четвърт. Експертите обясниха кои навици наистина работят и кои само вредят на двигателя. Важно е всеки шофьор да знае през 2026 г. съветите, които често се игнорират, но те могат да спестят пари и да удължат живота на автомобила.

В контекста на постоянното покачване на цените на горивата, въпросът за пестенето на бензин става по-актуален от всякога за повечето шофьори. Много хора са сигурни, че могат да спестят пари само благодарение на скъпите технологии, но всъщност много зависи от навиците на самия шофьор. Експерти дадоха редица препоръки, които могат да намалят разхода на гориво до 20% – и това не е рекламен трик, а доказани методи.

Оптималният стил на шофиране е ключът към спестяването. Рязкото ускорение и постоянното спиране водят до прекомерна консумация на гориво. По-добре е плавно да набирате скорост, да превключвате навременно (около 2000 об/мин), а ако имате автоматична скоростна кутия, да изберете режим "Eco". Това не само намалява оборотите на двигателя, но и товарът върху двигателя.

Още: Как оборотите на двигателя влияят върху динамиката и разхода

На шофьорите се препоръчва да оценят ситуацията с трафика предварително и да използват двигателя за спиране. Когато се приближавате към светофар или задръстване, не трябва веднага да натискате спирачката – това е достатъчно, за да пуснете газа и да оставите колата да забави скоростта на предавка. Повечето съвременни автомобили са оборудвани със система, която напълно изключва подаването на гориво при движение с включена скоростна кутия.

Кратките пътувания са враг на икономията. Докато двигателят не се загрее, разходът на гориво значително се увеличава. Затова за къси разстояния е по-добре да се върви пеша, да наемете електрически скутер или да изберете обществен транспорт, а ако пътуването е неизбежно, да комбинирате няколко неща в едно пътуване. Дългото загряване на двигателя в паркинга не само е забранено, но и вредно за самия агрегат.

Друг съвет е да не оставяте двигателя на празен ход. Ако спирането продължи повече от минута, например на железопътен прелез, моторът трябва да бъде изключен. Дори ако колата ви няма система за старт-стоп, ръчното изключване няма да повреди акумулатора или стартера, особено през лятото.

Потребителите на електроенергия са скрит източник на прекомерна консумация. Включена климатична система, отопляеми седалки или дори отворени прозорци при висока скорост могат да добавят до един и половина литра на 100 км към консумацията. Но е категорично невъзможно да се пести от безопасността – например да се изгасят фаровете или да се изключат чистачките.

Още: Как състоянието на гумите влияе на разхода на гориво

Допълнителният товар в багажника и на покрива е друг фактор, който често се подценява. На всеки 100 кг консумацията се увеличава с около 0.3 литра. Това е особено забележимо при градския цикъл, където има постоянно ускорение и спиране. След пътуване извън града, не забравяйте да сваляте багажника и да премахнете ненужните неща от кабината.

Гумите също влияят на консумацията. Енергоспестяващите гуми и правилното налягане могат да спестят до половин литър на сто. Проверявайте налягането поне веднъж месечно и не се страхувайте да го увеличите малко в рамките на посочените от производителя граници – това не само ще намали разхода, но и ще удължи живота на гумите.

Редовната поддръжка е ключът към стабилната работа на двигателя. Дори и да изглежда, че съвременните автомобили не изискват специална грижа, смяната на въздушния филтър, свещите и маслото с леко синтетично може значително да повлияе на ефективността. Не пренебрегвайте планираната поддръжка – това е инвестиция в дълга и безпроблемна експлоатация на автомобила.

Скоростта е друг важен фактор. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-голямо е въздушното съпротивление и съответно разходът на гориво. Оптимално е да се движите с постоянна скорост, като се избягва внезапно ускорение и спиране. По магистралата е по-добре да се спазват препоръчаните стойности – това не само е икономично, но и безопасно.

Още: Простото правило „20-2500“ пести пари на шофьорите на дизели

За тези, които искат да усъвършенстват уменията си, има специални курсове по икономично шофиране. На такива обучения можете не само да научите нови техники, но и да видите на практика как се променя разходът на гориво при различните стилове на шофиране. Струва си да разберете дали има такива във вашия град или в близост до него.