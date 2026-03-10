Кога категорично не трябва да се включва Auto Hold

Много шофьори днес дори не осъзнават, че някои от задачите им по шофиране отдавна се изпълняват по електронен път. Една такава функция е Auto Hold. Преди това свързвана само със скъпи автомобили, сега тя все по-често се среща и в по-прости модели. Хората свикват с нея бързо. Понякога твърде бързо.

Както обясняват експерти, функционалността на системата е изключително проста: колата остава неподвижна след спиране, дори ако вече сте вдигнали крака си от педала на спирачката. За да продължите да шофирате, просто натиснете педала на газта и колата започва да се движи без никакви допълнителни действия. В натоварен трафик или на светофари това наистина облекчава част от натоварването на водача.

Под капака нещата стават малко по-интересни. Системата използва ръчната спирачка и данни от сензорите на колелата. След като колата спре напълно, спирачките преминават в режим на задържане. Подобно е на ръчната спирачка, но без лостове и без постоянно да се налага да се помни да я натискате. Стоп светлините обаче остават активни, за да уведомят другите участници в движението, че сте спрели.

Има обаче един детайл, който много хора пренебрегват: Auto Hold може да се деактивира с отделен бутон. И това се прави с причина. По време на нормално шофиране функцията често изглежда незабележима, но има условия, при които тази функция за автоматично задържане може да се превърне в пречка. Следователно, тя не трябва да се третира като „магически’’ бутон, а като инструмент, който е полезен само в подходящи ситуации.

Опасенията, че Auto Hold бързо „изяжда“ спирачките, са силно преувеличени. Всъщност приносът на системата към износването на накладките е толкова малък, че е почти невъзможно да се различи от общото износване по време на нормално шофиране. Така че деактивирането ѝ само за да се спестят пари е съмнително решение.

По-важното е как системата се чувства зад волана в специфични ситуации. В затворени пространства тя всъщност може да работи срещу водача. В двор, тясно място за паркиране или при влизане в гараж колата често спира за моменти и Auto Hold превръща всеки такъв момент в рязко спиране. В резултат на това плавността на возенето се губи. Тук е по-лесно да поемете контрол, като деактивирате Auto Hold, особено при движение на заден ход. За автомобили с автоматични трансмисии това позволява и по-плавно и безпроблемно возене.

Друга ситуация, в която системата може да причини повече вреда, отколкото полза, е изкачването на хълм по хлъзгав път. За да предават правилно мощността колелата, те се нуждаят от прецизен контакт с повърхността. Всякакви резки електронни интервенции могат само да намалят сцеплението. Без Auto Hold, потеглянето е по-плавно: вдигнете крака от спирачката, натиснете газта и колата потегля плавно.

И накрая, теглене. При теглене на автомобил с работещ двигател, автоматичното заключване на колелата трябва да бъде изключено. В противен случай, при спиране, системата може неочаквано да „захване“ задните колела, оказвайки прекомерно напрежение върху жилото и рискувайки повреда.