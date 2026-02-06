Пореден нагъл опит за лъжлива пропаганда с името на България направи популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Този път темата е АЕЦ Козлодуй и необходимите за работата на централата връзки с Русия - заради ядрено гориво, ядрени отпадъци, определени видове продукти и поддръжка.

Съвсем наскоро Министерският съвет поднови дерогацията за връзки с Русия на централата - нещо, което се прави от 4 години. Но "Рибар" внушава, че това събитие е нещо изключително и всъщност е пример как се провалили европейските санкции срещу Русия. Каналът на Звинчук удобно пропуска, че в режима на санкции на ЕС изрично са предвидени изключения за случаи, при които се засяга сигурността на сектори с национално значение, като това важи за всички страни-членки на Съюза - припомнете си: България забрани обществени поръчки да се възлагат на руснаци

"Същевременно, следвайки антируски дневен ред, ръководството в София провежда проект за разширяване на АЕЦ "Козлодуй" (блокове 7 и 8), използвайки американската технология AP1000 (договор от декември 2025 г.). Между другото, изграждането и експлоатацията на този проект ще струва на българското правителство няколко пъти повече", злобее "Рибар".

Всъщност отношенията на България с Westinghouse са именно опит за намаляване на зависимост, но в ядрената енергетика няма много възможности за диверсификация - Още: Близо половин милиард лева вече са похарчени за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“