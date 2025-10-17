Войната в Украйна:

Милиони контрабандни цигари заловиха в Хърватия

17 октомври 2025, 14:04 часа
Хърватските власти заловиха близо 14 милиона нелегални цигари – едно от най-големите количества, задържани досега в страната, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Митнически служители заедно със служители от Службата за борба с контрабандата и разследвания са спрели вчера ТИР с хърватска регистрация, превозващ контейнер, в района на хърватския контролно-пропускателен граничен пункт Брегана на границата със Словения.

Те са направили проверка на превозното средство със специално обучено куче за откриване на тютюн, тютюневи изделия и наркотици.

Проверката е установила, че контейнерът съдържа 13 910 000 цигари в кутии, които не са били обозначени със съответните марки от Министерството на финансите на Република Хърватия.

Това е едно от най-големите количества заловени контрабандни цигари на хърватските граници. 

Шофьорът на камиона се е опитал да премине в Словения, но е бил задържан, отбелязва регионалната телевизия Ен 1.

Разследване на произхода и местоназначението на стоките продължава, отбелязва хърватският информационен портал „Индекс“.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
