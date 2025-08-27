Контрабандната афера "Паскал" година по-късно: Тласък напред, но колко?

Да, процедурата по екстрадиция от Сърбия е приключила, което означава, че екстрадицията трябва да бъде извършена до часове. Не мога обаче да кажа кога точно, очаква се да е днес (27 август). До вчера имах контакт с моя клиент, сега вече нямам, очаквам отново да има контакт с него скоро. Това заяви Галя Гълъбова, адвокат на нашумелия с определнието "контрабандист" Никола Николов, по прякор Паскал. Неговото име влезе във фокуса на общественото внимание заради ареста на Петя Банкова, бившия ръководител на Агенция "Митници", като мина 1 година, откакто властите у нас почнаха да го търсят.

Нямаше никакви доказателства, че Николов е познавал Банкова или друг арестуван по случая (Марин и Стефан Димитрови), продължи адвокат Гълъбова, която обаче призна, че от ноември 2024 година вече не е имала достъп до случая и не знае дали оттогава има нещо ново и какво. "Всяка приказка има нужда от един митичен лош герой", заяви юристът, която отхвърли версията, че Николов 30 години е бил покровителстван от различни правителства – заради канали за контрабанда, специално на цигари. "Няма нито СРС-та, нито свидетелски показания, които да говорят за обвързаност на г-н Николов с който и да било (длъжностни лица на високи позиции)", каза още Гълъбова.

На въпрос за "добрия лайфстайл" на Николов, адвокат Гълъбова отговори, че това къде ходел на почивка са данни от "жълти медии". Неговите доходи са доказани – има строителна дейности, има фабрики за пелети, функционирани дълги години. Фабриката е продадена за значителна сума, добави тя, завършвайки

Николов е престоял в ареста в Белград 4 месеца, след това е бил освободен под домашен арест, поясни Гълъбова. Тя потвърди, че Николов е имал електронна гривна, излизал е от апартамента си – защото имал сериозни здравословни проблеми. Излизанията са ставали само и единствено след разрешение на сръбските власти. Адвокат Гълъбова обаче подчерта – Николов е отишъл в Сърбия да се лекува още преди да почне издирването му. Какви са здравословните му проблеми обаче юристът не обяви, защото клиентът ѝ не е разрешил.

"Имаше информация за това, че срещу него тече европейска заповед за арест", заяви Гълъбова пред bTV и потвърди, че Паскал е можел да се върне в България, но е решил друго.

Предистория

Никола Николов-Паскал е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Обвиняеми по т.нар. афера са още Стефан и Марин Димитрови. Прокуратурата представи доказателства, че Паскал е пътувал заедно със Стефан Димитров, като двамата са пресекли границата между България и Румъния, а малко по-късно полицията там заловила тир с цигари. Банкова и Коцев пък осигурявали чадър, според държавното обвинение. Петя Банкова остана половин година в ареста и беше освободена срещу 10 000 лева гаранция, след като съдът прие, че здравето ѝ е влошено.

Банкова е сестра на Стефчо Банков, бивш директор на дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР: