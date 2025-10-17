Този път не успяха да ги спасят: Лодка с мигранти се разби в Егейско море

Най-малко двама души са загинали и 10 са ранени след като лодка с нелегални мигранти се е ударила в скалист бряг в северозападната част на егейския остров Хиос късно в четвъртък, съобщиха гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения в местни медии. Властите все пак са успели да спасят 17 души от кораба, се казва в съобщенията. Ранените са откарани в болница „Хиос“ за лечение и няма незабавна информация за състоянието им. Не беше ясно дали има изчезнали хора. Нямаше допълнителни подробности.

Мигрантски наплив към Гърция

Пристигането на мигранти продължава на Крит, като от сряда край бреговете на острова се намират четири кораба, превозващи над 114 души. Според обществената телевизия ERT, три лодки, превозващи мигранти, са били забелязани на около 30 морски мили южно от Ираклион и Йерапетра, докато четвърти кораб с 22 души на борда е бил открит близо до Кастри около 2 часа сутринта в четвъртък.

След спасяването им, мигрантите са били прехвърлени в стария товарен терминал на пристанището на Ираклион.

Групата от 114 души се добавя към 62-мата мигранти, които слязоха вчера сутринта на остров Гавдос.

Кораб на FRONTEX остава активен в района, подпомагайки гръцката брегова охрана в текущите ѝ операции.

Гърция беше една от най-засегнатите страни по време на миграционната криза в периода от 2015 до 2016 година, когато над един милион души, бягащи от войната и бедността в Близкия изток и Африка, преминаха в Европа. ОЩЕ: Война между трафикантите на мигранти: Застреляха мъж близо до границата със Северна Македония