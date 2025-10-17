Войната в Украйна:

Гърция изхвърля над 2 милиона тона храна всяка година

Над 2 милиона тона храна се озовават в кошчето всяка година в Гърция, докато според данни на Гръцкия статистически орган (ELSTAT) 7% от населението на страната е изправено пред умерена или тежка продоволствена несигурност, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Данните на Евростат, публикувани в четвъртък, показват, че Гърция има третия най-висок процент на хранителни отпадъци на глава от населението сред държавите членки на Европейския съюз. Годишните хранителни отпадъци в Гърция са възлизали на 201 килограма на глава от населението през 2023 г., в сравнение със средното за ЕС от 130 кг на глава от населението годишно.

Само две страни от ЕС – Кипър (286 кг) и Дания (261 кг) – са регистрирали по-високи нива на хранителни отпадъци на глава от населението от Гърция. Най-ниските нива са в Испания (65 кг), Словения (78 кг) и Унгария (88 кг).

Като цяло, домакинствата са отговорни за 53% от хранителните отпадъци в ЕС, като останалата част идва от веригата за производство и дистрибуция на храни. През 2023 г. общо 58,2 милиона тона храна са били изхвърлени в целия Европейски съюз. ОЩЕ: Заради парче сувлаки: Момиченце на година и половина се задави до смърт (ВИДЕО)

