17 октомври 2025, 20:48 часа 201 прочитания 0 коментара
Визова бариера за руснаци в още една държава - на Балканите

Президентът на Черна гора Яков Милатович заяви в интервю за Politico, че страната му възнамерява да приведе визовите си изисквания в съответствие с европейските по пътя си към членство в ЕС. Съответно, това ще засегне руснаците - на тях ще им трябват визи, за да влязат в малката балканска държава.

В момента руснаците могат да пребивават в Черна гора без виза в продължение на 30 дни.

"Това, което се опитваме да направим, е да забавим това [въвеждането на визи] възможно най-дълго, за да може туристическият ни сектор да остане жизнеспособен", каза Милатович.

Той отбеляза, че Черна гора е зависима от руски туристи и инвеститори и е "абсолютно" загрижена да опази притока на руски пари в икономиката си

Черна гора кандидатства за присъединяване към ЕС през 2008 г. и получи статут на кандидат през 2010 г. Милатович се надява, че страната му ще стане 28-ият член на ЕС през 2028 г.

