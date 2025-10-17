Агитация на чист български: Македонска медия възмутена от македонски политик

Македонската медия puls24.mk се възмущава в своя статия срещу македонския политик и депутат от парламентарно представената партия в югозападната ни съседка ZNAM Миле Чеков - забележете защото използвал българската азбука по време на кампанията за местните избори, но иначе се пишел от "най-големите борци срещу побългаряването на Македония". "Никой досега не беше правил това на български език, за да води кампания в Македония...", отчита още македонската медия.

"Тези текстове написани ли са от компанията на Максо в България?", пише още изданието, като не става ясно кой е Максо.

Може това да е лидерът на движението ZNAM Максим Димитриевски, който е кмет на Куманово, където през 19 и 20 век българската общност е значителна, но не и според преброяването в Република Северна през 2021 г., което е обект на противоречия, тъй като българите, живеещи там, се оплакват от нарушения на правата им. ОЩЕ:"Куфарчета с пари от Борисов": В РСМ се скараха заради България

Той обаче изобщо не е добре настроен към България. В края на 2024 г. ZNAM представи платформа за "национално единство" и дефиниране на червени линии в европейския път на Северна Македония, това лято Димитриевски дори нарече българските дипломати "фашисти": ОЩЕ: Важен кмет от Северна Македония нарече българските дипломати "фашисти" (ВИДЕО)

Разбира се, предвид предизборния характер на публикацията - може да я разглеждаме като вътрешнополитическа атака срещу движението и то да бъде обвинено във връзки с България или чуждо влияние.

Трябва да отбележим, че в медията infomax също има следа от тази новина, но тя е изтрита.

Македонските избори и България

На 19 октомври в югозападната ни съседка предсоят местни избори, а България и вписването на българите в конституцията е част от наратива на предизборната кампания там.

Припомняме, че освен скандали, които замесваха името на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с "куфарчета с пари" за Зоран Заев, инициирани от ВМРО - ДПМНЕ на Християн Мицкоски, в станата имаше и чуждестранни визити, които нажежиха обстановката.

Такава беше тази на словашкия президент Петер Пелегрини, който заяви там, че процесът на присъединяване към ЕС трябва да се основава единствено на изпълнението на критериите и никоя държава не бива да го използва, за да решава свои въпроси и да държи други страни като „заложници“ чрез поставяне на допълнителни условия.

Това, разбира се, не остана без реакция и българското външно министерство повика словашкия посланик. ОЩЕ: След посещението на президента Пелегрини в Скопие: МВнР привика посланика на Словакия