"Мирише на тамян от Втората световна война": Сърбия е против БиХ да има своя църква

Църковната власт в Сърбия е против Босна и Херцеговина да има своя самостоятелна църква. Предложението за такава дойде от бившия глава на Ислямската общност в страната Мустафа Церич, пише religija.mk. Идеята веднага беше възприета като пряко предизвикателство към сръбската православна общност и епархиите, действащи в Босна и Херцеговина. Фактът, че подобно предложение идва от представител на друга религиозна общност, допълнително засили реакциите, особено в контекста на чувствителните междуетнически и междурелигиозни отношения в страната, където спомените за войната през 90-те години на миналия век все още са силно присъстващи.

"Мирише на тамян от Втората световна война"

Зворнишко-тузленският епископ, митрополит Фотий, в публичен отговор подчерта, че подобна инициатива „мирише на тамян от Втората световна война и създаването на печално известната държава Хърватия и фиктивната Хърватска православна църква през 1942 г.“, оценявайки, че това е исторически опасен прецедент.

Той припомни, че сръбската общност в Босна и Херцеговина е призната от Дейтънското споразумение от 1995 г. и че Сръбската православна църква има легален и непрекъснат статут.

Епископът на Бихач и Петровац, Сергий, реагира с подобна острота, оценявайки това като опасна реторика, мотивирана от политически интереси. Според него „Босненската православна църква“ никога не е съществувала и не може да съществува като проект на ежедневната политика, добавяйки, че Църквата съществува повече от две хилядолетия, надживявайки държави, империи и идеологии.

Искрена ли е намесата на сръбския патриарх?

Междувременно от Баня Лука, седалището на Република Сръбска, сръбският патриарх Порфирие изпрати послание, отхвърлящо омразата и насилието и призоваващо за взаимно уважение и мирно съжителство между всички народи и религиозни общности, подчертавайки, че всеки човек е дар от Бога и заслужава любов и мир. ОЩЕ: Сръбската църква негодува срещу "страданията" на сърбите на Балканите