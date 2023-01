Мисията на Буяр Османи в ОССЕ е преодоляване на езика на омразата

"Насърчаването на толерантност и недискриминация е приоритет за ОССЕ 2023 и младите хора са ключова част. Само когато се ангажираме с всички части на обществото – от младежите през гражданското общество до длъжностните лица и политическите лидери – можем да изградим по-приобщаващо и сигурно бъдеще за всички", смята външният министър на Северна Македония.

Той участва в събитието срещу речта на омразата. То бе част от посещението му в полевата станция на ОССЕ в Тетово.

Promoting tolerance and non-discrimination is a priority for #OSCE2023 🇲🇰and young people are a key part. Only when we engage with all parts of society — from youth to civil society to officials and political leaders — we can build more inclusive and secure future for all. (1/2) pic.twitter.com/Xh1AvzppAi