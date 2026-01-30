Мистерия с изчезнали експлозиви в Кипър: Армията не знае къде са

Кипърската армия разследва мистериозен случай, при който изчезнаха 13 килограма взривни вещества, предаде гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за количества тротил, който е изчезнал от складовете на националната гвардия на страната, пише още гръцкото издание. Количеството е изчезнало по време на военни маневри и висши военни и полицейски служители са били бързо уведомени. Въпреки това не е ясно дали взривните вещества наистина са изчезнали или проблемът е по-скоро в инвентара, тъй като тротилът е бил използван, но не е регистриран като детониран.

Интересът на Иран към Кипър

Припомняме, че през юни миналата година службите за сигурност на Гърция и Кипър разкриха иранска шпионска мрежа. По техни данни тя бе насочена срещу военни съоръжения на НАТО, като арестуваха двама азербайджански граждани. Двата случая официално не са свързани, но компетентни гръцки служители оставят отворена възможността заподозрените, арестувани в Гърция и Кипър, да принадлежат към една и съща шпионска мрежа.

Гръцки официални лица отбелязват традиционно тесните връзки на Азербайджан с Иран и припомнят случай от 2021 г., когато 41-годишният азербайджанец Орхан Асадов беше обвинен в заговор за убийството на израелски бизнесмен в Кипър по заповед на Корпуса на гвардейците на иранската революция. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа