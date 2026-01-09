Спорт:

Вандалски инцидент в мюсюлманско училище в Родопите (СНИМКА)

09 януари 2026, 13:22 часа 316 прочитания 0 коментара
Вандалски инцидент е станал ву чилище за мюсюлманско малцинство в региона на Родопите в Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в село Аратос, въпреки че подробностите остават неясни. Местни съобщения сочат, че миналата седмица е имало взлом, насочен към радиатори и медни изделия. В съобщенията се казва също, че група неидентифицирани младежи са счупили прозорци и са използвали пожарогасител в помещенията, които са затворени от 2021 г. поради липса на ученици.

Турция осъди проявата

Турция осъди вандалски инцидент в училище за мюсюлманско малцинство – в момента затворено – в регионалното окръг Родопи, призовавайки гръцките власти да разследват случая, като същевременно обещава да следи за правата на това, което тя определя като „турско“ малцинство. „Който и да е отговорен за нападението, очакваме гръцките власти да изяснят случая, своевременно да идентифицират извършителите и да предприемат необходимите мерки“, се казва в изявление на турското външно министерство.

„Споделяме мъката на нашите етнически събратя, живеещи в Аратос, и подчертаваме, че Турция ще продължи да следим правата и интересите на турското малцинство в Западна Тракия, които са гарантирани от Лозанския договор“, се добавя още в текста. Гърция твърди, че договорът от 1923 г., установяващ границите между Гърция, България и Турция след Първата световна война, се отнася изрично до религиозно, а не етническо малцинство в Тракия, пише още изданието.

България не е страна по този договор, но той според много историци води до фатални последици за страната ни, защото води до разселване на българи. ОЩЕ: България на практика подкрепи Гърция срещу Ердоган за Лозанския договор

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
