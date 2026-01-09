Лайфстайл:

"Методите от Кървавата Коледа в Македония продължават и днес": Македонски българи и общественици почитат убитите

09 януари 2026, 14:00 часа 311 прочитания 0 коментара
"Методите от Кървавата Коледа, които ползват службите в Северна Македония, не са приключили. За късмет сега нямаме убийства, но репресиите продължават в една нова - така наречена независима Република Северна Македония", коментира пред Actualno.com македонският българин Благой Шаторов, секретар на КЦ "Иван Михайлов" - Битоля. Той обърна внимание, че днес в Северна Македония има съдебни преследвания срещу изявени македонски българи. 

Шаторов е част от Инициативния комитет за отбелязването на 81-ата годишнина от "Македонската Кървава Коледа" в София на 10 януари, събота, от 11.30 часа пред храм "Св. Николай Софийски". 

"Важно е българското общество да знае за най-тъмните времена на югославския комунизъм, че стотици, а може би и хиляди българи са масови избити, прогонени от Македония или затваряни", добави Шаторов, отбелязвайки, че българите просто са искали да имат еднакви права с другите народи в Македония, както е и днес.

Снимка: Actualno.com

Инициатива за трета поредна година

Инициативният комитет за отбелязването на Кървавата Коледа организира мероприятието за трета поредна година. Целта е да се почетат хилядите българи в Македония, които губят живота си по време на един от най-жестоките епизоди от по-новата история.

В Инициативния комитет участват още проф. д-р Георги Николов, председател на Македонския научен институт (МНИ), проф. д-р Ана Кочева, заместник-председател на института, журналистът Милена Милотинова, протойерей Сава и други.

Снимка: Инициативен комитет за отбелязване на Кървавата Коледа

Кървавата Коледа в Македония

7 януари 1945 г. остава в историята като "Кървавата Коледа" или "Кървав Божик". Тогава по нареждане на маршал Тито в продължение на няколко дни във Вардарска Македония са избити над 1200 души с българско самосъзнание. Списъците са предварително изготвени от Лазар Колишевски. Жертвите са от Скопие, Велес, Куманово, Битоля, Щип, село Владимирово, Беровско.

Зверствата са извършени в планината Галичица, край Охридското и Преспанското езеро. ОЩЕ: 7 януари в историята: "Кървава Коледа" във Вардарска Македония. Руските войски освобождават Ихтиман

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
македонски българи Кървавата Коледа авторски Благой Шаторов
