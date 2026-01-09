Додик отново заплашва със сепаратизъм

"Ние не създадохме Република Сръбска, за да бъде част от Босна и Херцеговина, а независима държава“, каза бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, потвърждавайки, че тази сепаратистка идея все още е негов водещ принцип, предаде медийният портал Kajgana. Една нация“, каза Додик, „заслужава една държава и ние няма да се откажем от тази идея. Думите му дойдоха по време на противоконституционния празник на автономната област - 9 януари.

По време на честването самият Додик, макар и сега само лидер на политическа партия, получи статут на почетен говорител и използва възможността отново да отправя провокативни политически послания. Той похвали осъдени военнопрестъпници като Радован Караджич и Ратко Младич, за които каза, че са „отговорили без вина“ пред Хагския трибунал.

Сърбия ще подкрепя Република Сръбска

Сръбският премиер Джуро Мацут участва в честването на 9 януари като Ден на Република Сръбска в Баня Лука, въпреки факта, че честването на тази дата е обявено за противоконституционно от Конституционния съд на Босна и Херцеговина.

Сръбският премиер обеща да продължи с всякаква подкрепа от Белград за Република Сръбска, докато Милорад Додик отново заплаши със сепаратизъм.

В речта си на тържествената академия той нарече Република Сръбска „наш дом“, твърдейки, че Сърбия последователно спазва Дейтънското споразумение и Босна и Херцеговина като държава от две единици и три съставни народа.

„Сърбия винаги ще бъде до Република Сръбска и хората, които живеят тук", каза сръбският премиер.