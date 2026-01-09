Първа жертва на наводненията на Балканите (ВИДЕО)

Лошото време на Балканите уби най-малко един човек в Албания, предаде Анадолската агенция. Проливен дъжд и сняг причиниха наводнения и щети на инфраструктурата в страната, а властите казват, че 54-годишен мъж е починал в пристанищния град Дуръс. Мъжът е бил открит без признаци на живот в отводнителен канал близо до Бившето военно управление. Първоначално се предполага, че гражданинът с инициали А.Х. е бил отнесен от водното течение, допълва албанската телевизия Top-channel.

🌪️ Severe weather across the Balkans kills at least one person in Albania, as heavy rain and snow cause flooding and infrastructure damage



▶️ Authorities say a 54-year-old man died in the port city of Durres after being swept away by floodwaters pic.twitter.com/fnuuMGwM7D — Anadolu English (@anadoluagency) January 8, 2026

Ситуацията в Албания

В продължение на три дни много райони на Албания продължават да бъдат наводнени поради обилни валежи, причинявайки значителни щети. Според Министерството на отбраната най-проблематичната ситуация е в областите Шкодра, Лежа, Дуръс, Фиер, Берат и Гирокастро, докато в останалите области ситуацията е под наблюдение или без риск. В някои райони на Елбасан и на север дъждът е преминал в снеговалеж, което е причинило затруднения в движението по много пътища. Във Вльора нивото на Вьоса в Новосела е надхвърлило 8 метра, 13 семейства са евакуирани близо до моста Мифоли и в Новосела.

Преливане на реки и локални наводнения имаше в Косово, Босна и Херцеговина и в Северна Македония последните дни.