Първа жертва на наводненията на Балканите (ВИДЕО)

09 януари 2026, 12:46 часа 373 прочитания 0 коментара
Лошото време на Балканите уби най-малко един човек в Албания, предаде Анадолската агенция. Проливен дъжд и сняг причиниха наводнения и щети на инфраструктурата в страната, а властите казват, че 54-годишен мъж е починал в пристанищния град Дуръс. Мъжът е бил открит без признаци на живот в отводнителен канал близо до Бившето военно управление. Първоначално се предполага, че гражданинът с инициали А.Х. е бил отнесен от водното течение, допълва албанската телевизия Top-channel.

Ситуацията в Албания

В продължение на три дни много райони на Албания продължават да бъдат наводнени поради обилни валежи, причинявайки значителни щети. Според Министерството на отбраната най-проблематичната ситуация е в областите Шкодра, Лежа, Дуръс, Фиер, Берат и Гирокастро, докато в останалите области ситуацията е под наблюдение или без риск. В някои райони на Елбасан и на север дъждът е преминал в снеговалеж, което е причинило затруднения в движението по много пътища. Във Вльора нивото на Вьоса в Новосела е надхвърлило 8 метра, 13 семейства са евакуирани близо до моста Мифоли и в Новосела.

Преливане на реки и локални наводнения имаше в Косово, Босна и Херзеговина и в Северна Македония последните дни. ОЩЕ: Босненски пожарникар извади кола от ледените води на река Дрина (ВИДЕО)

