Войната в Украйна:

Снегът се срути върху нея: Нелепа смърт на млада жена пред очите на всички (ВИДЕО)

09 януари 2026, 12:25 часа 314 прочитания 0 коментара
Снегът се срути върху нея: Нелепа смърт на млада жена пред очите на всички (ВИДЕО)

21-годишната Айше Идер намери смъртта си в турския град Татван, провинция Битлис, предава турският новинарски канал Sabah. Инцидентът е станал на 6 януари 2026 г. Докато момичето ходи по тротоара - снежна маса се срутва от покрива на сграда и я затрупва пред очите на всички. След първоначална помощ от парамедици, пристигнали на мястото след сигнал от близки граждани, тя беше откарана в държавната болница в Татван, но въпреки всички усилия не можа да бъде спасена и почина.

Инцидентът беше заснет и от охранителни камери, а видеото се разпространи в социалните мрежи. 

Погребаха го на следващия ден

Инцидентът с момичето причини голяма скръб в района. Момичето е погребано на следващия ден и изпратено от общността през сълзи. Погребението на Айше Идер се състоя в джамията Караташ.

Мерките на властите

Непосредствено след инцидента полицейски екипи проведоха разследване в района и извършиха почистваща работа около сградата. Властите подчертаха, че собствениците на сгради трябва да вземат необходимите предпазни мерки срещу натрупването на сняг и лед по покривите си. ОЩЕ: Не можеха да продължат пътуването си: Полицията спаси хора от измръзване

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Висулка сняг смърт нелепа смърт
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес