Снегът се срути върху нея: Нелепа смърт на млада жена пред очите на всички (ВИДЕО)

21-годишната Айше Идер намери смъртта си в турския град Татван, провинция Битлис, предава турският новинарски канал Sabah. Инцидентът е станал на 6 януари 2026 г. Докато момичето ходи по тротоара - снежна маса се срутва от покрива на сграда и я затрупва пред очите на всички. След първоначална помощ от парамедици, пристигнали на мястото след сигнал от близки граждани, тя беше откарана в държавната болница в Татван, но въпреки всички усилия не можа да бъде спасена и почина.

Инцидентът беше заснет и от охранителни камери, а видеото се разпространи в социалните мрежи.

Tedbirsizlik acı getirir...



Bugün Tatvan'da yaşanan o acı olay 🥺#ortalıkkarıştı yıldız Meteorolojik Uyarı MertYazıcıoğlu CHP'den Ak parti'ye Mert Hakan Eren Elmalı Singo Suriye Ordusu pic.twitter.com/hfoJVBwDbc — Filiz🦅 (@bedrana46) January 7, 2026

Погребаха го на следващия ден

Инцидентът с момичето причини голяма скръб в района. Момичето е погребано на следващия ден и изпратено от общността през сълзи. Погребението на Айше Идер се състоя в джамията Караташ.

Мерките на властите

Непосредствено след инцидента полицейски екипи проведоха разследване в района и извършиха почистваща работа около сградата. Властите подчертаха, че собствениците на сгради трябва да вземат необходимите предпазни мерки срещу натрупването на сняг и лед по покривите си. ОЩЕ: Не можеха да продължат пътуването си: Полицията спаси хора от измръзване