Не иска да го наричат северномакедонец: Македонският министър с български произход привика посланика ни в Скопие

Днес извънредният и пълномощен посланик на Република България Желязко Радуков е бил извикан от македонското министерството на външните работи и външната търговия, оглавявано от Тимчо Муцунски. Новината съобщи македонската медия Plusinfo. Поводът е изявлението на българския външен минисктър Велислава Петрова - Чамова, в което тя използва израза "северномакедонски партньори". Ето защо на срещата е отправено устно възражение, а обръщението на Чамова е определено като неуместно.

Министърът с български произход

Тук е мястото да припомни, че Тимчо Муцунски е министърът на външните работи на Северна Македония, който има български произход.

Официални документи, съхранявани във Военноисторическия музей във Велико Търново (Дирекция "Държавен военноисторически архив"), показват, че неговият дядо - Ефтим Муцунов, е бил български войник в Щаба на 14-и дивизионен артилерийски полк в Скопие в периода 1942-1944, по време на Втората световна война.

Ефтим Муцунов е роден в Берово. Именно там през 1962 г. се ражда бащата на настоящия външен министър на Северна Македония – Звонко. Самият Тимчо Муцунски също е роден в Берово - на 29 юли 1989 г. Като част от кампанията по утвърждаване на новосформираната след 1945 г. македонска нация в пределите на комунистическа Югославия, фамилното име на Звонко Муцунов е променено на Муцунски. Чрез този акт, познат като "слагане на ски", се цели прекъсване на връзката между новите поколения и техните български корени, както и окончателно заличаване на българската идентичност в Югославия.