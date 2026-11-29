Близо четири години след като Косово почука на вратата на ЕС - още няма отговор. Става въпрос за подаването на заявлението за членство в Евросъюза, пише в анализ на Prishtina insight, в който се говори за препъни-камъни както в Брюксел, така и в Прищина. Анализът идва след срещата в Брюксел ЕС - Западни Балкани, където косовският премиер Албин Курти повтори призива на Косово за статут на кандидат за членство в ЕС, отбелязвайки, че страната чака решение почти четири години от подаването на заявлението си.

Той подчерта, че Косово е единствената страна в Западните Балкани, на която не е предоставен статут на кандидатка.

„Не искаме награда, привилегия или услуга, искаме напредъкът на Косово да бъде признат и зачетен“, каза Курти.

Сега статутът на кандидат е спешен въпрос

Курти подчерта, че макар статутът на кандидат винаги да е бил важен за Косово, сега той се е превърнал в спешен въпрос.

„Трябва да се възползваме от тази възможност, за да ускорим разширяването на Европейския съюз, да осигурим включването на всичките шест страни от Западните Балкани и да предоставим на Република Косово статут на кандидатка въз основа на заслуги, тъй като Косово очевидно го заслужава“, добави още Курти. ОЩЕ: Първо в Украйна, а после в Косово: Мрежа за вербуване в руската армия на Балканите примамва с "изкушения"

Коя е най-голямата пречка пред Косово?

Една от най-големите пречки е, че пет държави членки на ЕС - Испания, Румъния, Кипър, Гърция и Словакия - не признават независимостта на Косово.

Йохана Даймел, старши експерт по Западните Балкани и Югоизточна Европа, казва, че липсата на признание остава една от основните пречки. „Все още има пет държави-членки на ЕС, които не признават Косово, което възпрепятства целия процес. Заявлението не е стигнало до етапа на официално разглеждане, който обикновено следва искане за членство“, обясни тя. Според Даймел, Европейската комисия би могла да предприеме допълнителни стъпки, но това се нуждае от одобрение от Съвета на ЕС. „Тук отново се намесват петте държави, които не са признали ЕС.“ Базираният в Прищина политолог Дритеро Арифи също посочи липсата на политически консенсус в рамките на ЕС като основна причина за безизходицата. Той заявява, че въпросът е останал на ниво Съвет. „Въпросът остава в компетенциите на Министерския съвет, защото те трябва да упълномощят Европейската комисия да оцени ситуацията и да подготви доклад за това доколко Косово е готово да получи статут на кандидат“, каза Арифи пред Kallxo.com . Дори ако Комисията завърши оценката си, окончателното решение все още ще зависи от държавите членки. Арифи посочва член 49 от Договора за Европейския съюз, който установява единодушието като изискване за решенията за присъединяване. Според него „политическото споразумение между 27-те държави членки е от съществено значение, ако искаме кандидатурата на Косово да продължи напред“.

Той добавя също, че най-влиятелните страни от ЕС, като Германия, Франция и Италия, все още не са установили сериозна политическа дискусия относно интеграцията на Косово в европейските структури.

Защо евроинтеграцията на Косово е важна за ЕС?

Въпреки че Косово продължава да изисква равно третиране в процеса на разширяване, базираният в Прищина политолог Дритеро Арифи казва, че интеграцията му не трябва да се разглежда единствено като национална цел за Прищина. „Тя трябва да се разбира и като стратегически интерес за самия Европейски съюз.“ Според него войната на Русия срещу Украйна, нестабилността в Близкия изток и новите международни съюзи са увеличили значението на политическото влияние на ЕС в региона. „За Косово това представлява оцеляване, докато за Европейския съюз представлява позициониране на силата в бурната геополитика, която доминира международните отношения днес“, казва той. ОЩЕ: Прищина се разсърди: Сръбска шовинистична песен за Косово прозвуча в Брюксел (ВИДЕО)