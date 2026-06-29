Нов огън срещу България или как "гроздето е кисело": Муцунски каза, че не е сега моментът за ЕС

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви днес в Скопие, че „сега е моментът за разширяване“, но македонският му домакин Тимчо Муцунски тогава заяви, че за Северна Македония може би не е моментът. Той, по различен начин, повтори същите думи – че Северна Македония е готова да продължи по европейския път, но че правителството очаква ясни гаранции, че процесът ще продължи "без нови блокажи и с по-голяма предвидимост".

Не е ясно кой трябва да предостави тези гаранции, пише македонското издание "Независен", цитирайки МИА.

„Какви уверения или гаранции може да получи нашата страна, че няма да се сблъскаме с постоянни блокади от една държава членка? Защото е очевидно, че дори по отношение на така наречения консенсус от 2022 г. има различни тълкувания, идващи от 26-те държави членки, европейските институции и една държава членка. Ще повторя отново, не че ние като държава имаме съпротива, ние сме наясно и във всички наши изявления, ако имате предвид не само от мен, но и от президента на страната, от министър-председателя, казваме, че ще участваме в този процес. Особено след срещата на върха в Тиват вече има енергия да се движим напред. За нас няма дилема. Но няма да позволим този риск да се реализира, да правим тези ходове, да провеждаме този тип разговори, този тип пресконференции отново, където ще се окажем в ситуация, в която една държава членка не е коректна".

Огън срещу България

Думите му бяха насочени към България. Припомняме, че македонската страна твърди за блокада от българска страна, но всъщност Северна Македония се самоблокира, отказвайки да изпълни условията за започване на преговори, които не са само български условия, а от 2022 г. са част от европейската преговорна рамка. Става въпрос за вписването на българите в македонската конституция.

Освен това България има решение на парламента, с което се казва, че страната ни няма друго изискване освен европейския консенсус от 2022 г. ОЩЕ:"Заложник сме на безпринципна блокада": Муцунски в София сипе обвинения срещу България