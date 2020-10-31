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Нов трус около остров Самос

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Нов трус около остров Самос
Снимка: iStock/Guliver
Около 08:00 ч. тази сутрин е регистриран трус от над 5 по Рихтер около остров Самос. Това е второто такова земетресение след вчерашното в 14:00 ч., съобщи в предаването „Тази събота“ по bTV сеизмологът Емил Ботев от Сеизмологичния център на БАН.

Всички тези трусове стават около остров Самос, те имат своето въздействие върху високото строителство в град Измир. У нас те не са усетени, отбеляза сеизмологът. Той уточни, че през изминалата нощ са регистрирани множество трусове, най- малкият е с магнитуд от 2,5. Такива земетресения са 358 вече, каза Емил Ботев.

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