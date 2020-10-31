Нов трус около остров Самос

Около 08:00 ч. тази сутрин е регистриран трус от над 5 по Рихтер около остров Самос. Това е второто такова земетресение след вчерашното в 14:00 ч., съобщи в предаването „Тази събота“ по bTV сеизмологът Емил Ботев от Сеизмологичния център на БАН.

Всички тези трусове стават около остров Самос, те имат своето въздействие върху високото строителство в град Измир. У нас те не са усетени, отбеляза сеизмологът. Той уточни, че през изминалата нощ са регистрирани множество трусове, най- малкият е с магнитуд от 2,5. Такива земетресения са 358 вече, каза Емил Ботев. Ердоган и Мицотакис изразиха взаимни съболезнования заради земетресението Солидарността на Турция и Гърция в лицето на земетресението, засегнало и двете страни, е по-ценна от много неща в живота. Това написа т... Прочети повече Земетресение с магнитуд от 6,7 стана вчера в морето - на 19 километра северозападно от гръцкия остров Самос, но беше усетено също в Атина, Измир и Истанбул. Всички тези трусове стават около остров Самос, те имат своето въздействие върху високото строителство в град Измир. У нас те не са усетени, отбеляза сеизмологът. Той уточни, че през изминалата нощ са регистрирани множество трусове, най- малкият е с магнитуд от 2,5. Такива земетресения са 358 вече, каза Емил Ботев.Земетресение с магнитуд от 6,7 стана вчера в морето - на 19 километра северозападно от гръцкия остров Самос, но беше усетено също в Атина, Измир и Истанбул.