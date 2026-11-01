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Хиляди хора се събраха на мирно шествие в Нови Сад след трагедията, която свали Вучич (ВИДЕА)

01 ноември 2026, 21:48 часа 930 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хиляди хора се събраха на мирно шествие в Нови Сад след трагедията, която свали Вучич (ВИДЕА)

Днес в Нови Сад се проведе възпоменателен събор по случай втората годишнина от срутването на навеса на жп гарата, при което загинаха 16 души, предаде хърватската медия "Индекс". Граждани и студенти от различни краища на Сърбия се събраха пред гарата, където почетоха 16 минути мълчание точно в 11:52, момента, в който се случи трагедията преди две години.

Почитта беше последвана от изпълнение на хора и реч от сцената. На събралите се беше казано, че смъртта на 16 души не трябва да се разглежда просто като инцидент и че отговорните за срутването на короната трябва да бъдат подведени под отговорност. Възпоменанието приключи около 12:30, след което бяха положени венци.

Професорът от Нови Сад Владимир Михич каза пред N1, че тазгодишното честване изглежда различно от миналогодишното.

Той обясни, че миналогодишната годишнина е била белязана от протести, недоволство и искания за отчетност. Тази година, след победата на Студентската листа на предсрочните парламентарни избори и падането на правителството на Александър Вучич, гражданите се събраха в мирно и достойно шествие.

Михич смята, че сръбското общество все още не е отплатило на жертвите и техните семейства, най-вече чрез наказване на виновните за трагедията. ОЩЕ: "Студентите печелят": Митинг в Нови Сад за начало на предизборната кампания в Сърбия (ВИДЕО)

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Срутването в Нови Сад

При срутването на сенника загинаха 16 души, четирима от които непълнолетни Срутването на козирката на сградата на 1 ноември 2024 г. уби 14 души на място, а още двама по-късно починаха от тежки наранявания. Сред жертвите бяха четири деца.

Убити са Сара Фирич, Валентина Фирич и Джордже Фирич от Ковиле, Милица Адамович, Саня Чирич Арбутина и Милева Каранович от Кач, Неманя Комар и Джуро Швоня от Степановичево и Милош Милосавлевич от Кничанин.

Стефан Хрка от Белград, Анджела Руман от Стара Пазова, Горанка Рака от Нови Сад, Вукашин Ракович от Буковац и Васко Саздовски, гражданин на Северна Македония от Свети Николе, също загубиха живота си.

Аня Радонич от Парачин почина на 17 ноември 2024 г. от тежки наранявания, а Вукашин Црънчевич от Змайево на 21 март 2025 г. Той беше 16-ата жертва на срутването на навеса.

Теодора Мартинко оцеля след срутването, но получи сериозни наранявания. ОЩЕ: Време за любов в Сърбия: Предложение за брак по време на празненствата на студентите (СНИМКА)

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Сърбия Александър Вучич Нови Сад
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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