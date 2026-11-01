Важно за всички, които пътуват: Ново изискване за багажа засяга милиони от 10 ноември

Ако ви предстои полет през следващите месеци, планирането на времето за пристигане на летището вече ще изисква малко повече внимание. Най-голямата авиокомпания в Европа въвежда ключова промяна в правилата си, която засяга директно хората, пътуващи с чекиран багаж. От 10 ноември гишетата за предаване на куфари ще затварят точно 60 минути преди планирания час на излитане. За разлика от досегашния ресурс от 40 минути, новата мярка отнема ценни 20 минути от закъснелите пътници, но според превозвача ще осигури много по-спокойно преминаване през проверките за сигурност и паспортния контрол.

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Промяната важи за абсолютно всички летища, от които оперира Ryanair. Макар по техни данни едва около 20% от клиентите им да предават багаж в багажното отделение, именно за тях е важно да съобразят новия толеранс, особено в пиковите часове, когато опашките на терминала са най-дълги. От компанията напомнят на всички да пристигат достатъчно рано и да не разчитат на чекиране в последния възможен момент.

Промяната в правилата за багажа идва на фона на по-широки сътресения в авиационния сектор. Наскоро от ръководството на авиокомпанията предупредиха за предстоящи трудни времена за пътниците в Европа. Очаква се сериозен скок в цените на самолетните билети през следващата година, породен от поскъпването на авиационното гориво, свиването на свободните места заради фалити в сектора и новите екологични такси в редица европейски държави.