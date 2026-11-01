"Мъдрите избиратели отмъстиха за Герджиков": Според Асен Генов "отвратителните пак са едно рамо напред"

Мъдрите избиратели отмъстиха за Герджиков като подкрепиха Йотова! Това написа Асен Генов - блогър, влогър, журналист и граждански активист.

"Пословичната мъдрост на суверена в действие. Сред мъдреците са редица знайни и незнайни ранни седесари и други обикновени лузъри. Но не бива да отричаме и това, че Гюров можеше да се сети, че ще се кандидатира поне 3-4 седмици по-рано", написа още той.

"Абе, при толкова мъдреци, все глупаците решават. Било то, като идат за гъби, било то като обясняват седмици наред колко са отвратени. Накрая пак гласуват. С отвращение. Но пък вече е много късно, либе, за китка. Отвратителните пак са едно рамо напред. Едно. Но за дълго", добави той.

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