Войната в Иран:

"ЕС не е игра на покер": Германският посланик отговори на Скопие може ли без българите в конституцията (ВИДЕО)

01 ноември 2026, 18:30 часа 545 прочитания 1 коментар

Посланикът на Германия в Република Северна Македония Петра Дрекслер подчерта, че ЕС не фукнционира като покер игра, в която една държава печели, а други трябва да губят. Посланикът даде интервю за Portalb.mk, предаде truthmeter.mk. Според нея разширяването на Европейския съюз не е просто полза за страните кандидатки, а стратегическа и геополитическа необходимост за самия съюз, за да остане важен глобален играч. В контекста на напредъка на Черна гора тя напомни, че това е доказателство, че членството е постижимо веднага щом бъдат изпълнени необходимите условия и реформи.

"Черна гора като страна домакин, мисля, че тя завърши много успешно председателството си на Берлинския процес и изпрати много силно послание, защото демонстрира, че е дълбоко ангажирана с довеждането на процеса на присъединяване до финалната линия. Мисля, че това изпраща много силно послание към региона като цяло, защото показва, че разширяването, членството в ЕС е възможно. Така че, това е доказателство за концепцията, ако щете. И мисля, че това е важно за всички нас, защото позволява на страни като Северна Македония да надградят този критичен импулс", каза Дрекслер.

Може ли в ЕС безбългарите в македонската конституция?

Този въпрос отправи водещата на интервюто, като посланик Дрекслер отговори, че не е сигурна, че трябва да тълкуваме какво искат македонските лидери.

"Те заявяват, че условията не са налице в този момент. Разбирам това. Но ние се споразумяхме за рамка за преговори. Разбирам чувството на неудовлетвореност, но истината е също, че в крайна сметка, за да се поеме по пътя, водещ към присъединяване, е необходимо да се отворят преговорни клъстери и да се затворят", каза още посланичката. 

Гаранции никой не дава

Германският посланик в Северна Македония опроверга и най-голямата опорка на Християн Мицкоски, че някой трябвало да му даде гаранции за ЕС. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Мисля, че във всеки процес на вземане на решения, било то в бизнеса, било то в науката, било то в политиката, винаги ще има елемент на несигурност", категорична е посланичката. ОЩЕ: Мицкоски поиска от Фон дер Лайен подкрепа срещу България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия македонски българи Северна Македония македонска конституция
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес