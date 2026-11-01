"ЕС не е игра на покер": Германският посланик отговори на Скопие може ли без българите в конституцията (ВИДЕО)

Посланикът на Германия в Република Северна Македония Петра Дрекслер подчерта, че ЕС не фукнционира като покер игра, в която една държава печели, а други трябва да губят. Посланикът даде интервю за Portalb.mk, предаде truthmeter.mk. Според нея разширяването на Европейския съюз не е просто полза за страните кандидатки, а стратегическа и геополитическа необходимост за самия съюз, за да остане важен глобален играч. В контекста на напредъка на Черна гора тя напомни, че това е доказателство, че членството е постижимо веднага щом бъдат изпълнени необходимите условия и реформи.

"Черна гора като страна домакин, мисля, че тя завърши много успешно председателството си на Берлинския процес и изпрати много силно послание, защото демонстрира, че е дълбоко ангажирана с довеждането на процеса на присъединяване до финалната линия. Мисля, че това изпраща много силно послание към региона като цяло, защото показва, че разширяването, членството в ЕС е възможно. Така че, това е доказателство за концепцията, ако щете. И мисля, че това е важно за всички нас, защото позволява на страни като Северна Македония да надградят този критичен импулс", каза Дрекслер.

Може ли в ЕС безбългарите в македонската конституция?

Този въпрос отправи водещата на интервюто, като посланик Дрекслер отговори, че не е сигурна, че трябва да тълкуваме какво искат македонските лидери.

"Те заявяват, че условията не са налице в този момент. Разбирам това. Но ние се споразумяхме за рамка за преговори. Разбирам чувството на неудовлетвореност, но истината е също, че в крайна сметка, за да се поеме по пътя, водещ към присъединяване, е необходимо да се отворят преговорни клъстери и да се затворят", каза още посланичката.

Гаранции никой не дава

Германският посланик в Северна Македония опроверга и най-голямата опорка на Християн Мицкоски, че някой трябвало да му даде гаранции за ЕС.

"Мисля, че във всеки процес на вземане на решения, било то в бизнеса, било то в науката, било то в политиката, винаги ще има елемент на несигурност", категорична е посланичката. ОЩЕ: Мицкоски поиска от Фон дер Лайен подкрепа срещу България