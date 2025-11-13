Любопитно:

Облечени в черно и с маски: Вижте как младежи се бият в центъра на Загреб (ВИДЕО)

13 ноември 2025, 12:19 часа 376 прочитания 0 коментара
Масов бой в центъра на хърватската столица Загреб се разигра за шок и ужас на минувачите. Инцидентъ е станал вчера следобед, а в него са участвали младежи, облечени в черно, които носели и черни маски. Полицията в Загреб се е намесила в сбиването и е задържала няколко по-млади участници в краткия физически сблъсък, който се е състоял на площад „Бан Йелачич“, съобщи хърватската медия "Индекс".  Разследването по случая продължава.

Какво се знае до момента?

Според информация, получена от "Индекс", сред задържаните има хора от Загреб, както и такива от Сплит. Едва след криминалното разследване ще стане по-ясно какво е довело до физическия сблъсък на главния площад на Загреб.

Както беше съобщено вчера, двама души са били настанени в болница, но нараняванията им не са сериозни.

Неофициална информация сочи, че членове на фенската група на Bad Blue Boys най-вероятно са нападнали завършващите ученици от сплитска гимназия, които са били на екскурзия в Загреб. ОЩЕ: Нов инцидент в Хърватия, свързан с фашистката идеология на усташите (СНИМКИ)

Скорошни подобни инциденти

Часове по-рано на същия площад е бил нападнат журналистически екип на N1. Млад мъж обидил журналистите, а след това физически нападнал оператора, като го отблъснал и му причинил видима травма на окото, съобщи N1. Инцидентът е незабавно докладван в полицията. В записа се чува как младият мъж споменава чистачи, очевидно в пренебрежителен смисъл. Засега няма информация, че двата инцидента са свързани, но пък също така преди повече от седмица група около 50 млади мъже пак облечени в черно прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар. Нещо повече - по време на събитието са се чули и усташки поздрави. ОЩЕ: 30 години Вуковар все още помни: Напрежение около изложба за сръбската жена - герой

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
