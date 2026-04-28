Огнена стихия унищожи паметник на ЮНЕСКО на крачка от България (ВИДЕО)

Силен пожар избухна във вторник сутринта в дървената църква в румънския град Шурдещи, окръг Марамуреш, един от най-ценните исторически паметници в Румъния, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщи румънската медия adevarul.ro. Военни пожарникари се намесиха на мястото на инцидента с четири пожарни коли, платформа за интервенция и спасяване на голяма височина, а по-късно силите бяха допълнени с още три коли с вода и пяна.

Те опитаха да ограничат разпространението на пламъците, които обхванаха гръцко-католическата църква в местността.

Причината за пожара в момента е неизвестна.

Символът на района си отива

Мястото за поклонение е символ на района на Марамуреш. Построена през 1721 г. от планински дъб - сградата впечатлява с размерите си. С обща височина от приблизително 72 метра и главна кула от 54 метра, заобиколена от четири кули, църквата се смята за най-високата сграда от този тип в света по това време, според официалния уебсайт на църквата.

Верандата на църквата е елемент, който придава на входа специална елегантност. Тя е разположена на две нива и се отличава с два реда припокриващи се арки, с различни отвори, но сходни по форма и декорации.

На църквата също така има полумесец и кръст, което е символ на източновизантийското християнство, съдържа множество значения. Гробището около църквата е включено в списъка на националното културно наследство заради погребалните си паметници, е забележително с издълбаните си кръстове и каменни плочи, които приличат на римски саркофази.