Охрид остана без вода: Чака ли се помощ от България?

Качеството на водата отвори отново темата за безопасността на водоснабдяването в района на Охрид, тъй като компетентните органи въведоха забрани за използването на питейна вода в няколко селски района, предаде македонската телевизия 21. Засегнати са селата Свинища, Завой, Куратица, Речица, Опеница, Вапила, Косел и Ливойща. Там водата от местните водопроводи не е годна за пиене. Лабораторните анализи показаха, че на територията на селата липсва остатъчен хлор, което говори за неадекватна дезинфекция.

Забраната е въведена с решение на държавен инспектор по храните, като се призовават жителите да не използват водата за пиене до отстраняване на констатираните недостатъци и потвърждаване на изправността й.

Друг проблем с водата в още две села

Освен това в четири от селата – Свинища, Куратица, Речица и Опеница – е установено микробиологично замърсяване с бактерията ешерихия коли, което влошава състоянието и представлява сериозен риск за здравето на населението.

Сезонен проблем

За жителите на засегнатите села ситуацията представлява сериозен битов проблем. Липсата на безопасна вода засяга пряко домашните, училищните и основните хигиенни условия и се очаква властите да осигурят трайно решение и надеждно водоснабдяване.

Няма информация дали българската държава е информирана и дали е решила да помогне по някакъв начин.