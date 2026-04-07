С месарски нож: Мъж обяви апокалипсиса и си преряза гърлото

В истанбулския квартал Фатих мъж е грабнал нож за кебап от крайбрежен павилион и се е наранил, като си е прерязал гърлото във вчерашния ден, съобщи турската информационна агенция „Ихлас“. „Аз съм Махди, нека дойде апокалипсисът!", крещял мъжът преди да си посегне, а след това обикалял крайбрежната улица, докато кръвта бликала от него. След това той отишъл до камъните на плажа и легнал. Загубил много кръв. Вероятно е припаднал.

Откаран е в болница

Свидетели незабавно са уведомили службите за спешна помощ и полицията. Медицински екипи са пристигнали бързо и са оказали първа помощ на тежко ранения мъж на място. След това той е транспортиран до болницата за лечение. В съобщенията се казва, че мъжът е тежко ранен.

"Полицаите бяха много търпеливи. Те се намесиха по много разумен начин. Мъжът дойде и падна по-нататък. Аз ловях риба тук", разказа свидетел на случката.

Ден след този инцидент един нападател е убит, а други двама са ранени при престрелка с полицията в близост до израелското консулство в Истанбул, съобщи губернаторът на турския мегаполис Давут Гюл, като добави, че двама полицаи са получили леки наранявания. Нападателите са използвали пушки и пистолети по време на атаката, каза той пред репортерите на мястото на събитието. От две години и половина в консулството няма израелски дипломатически персонал.