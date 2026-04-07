Етнически проблем: Мицкоски се оплаква на НАТО и ЕС от опити за дестабилизация на Северна Македония (ВИДЕО)

Правителството на македонският премиер Християн Мицкоски се е оплакало на НАТО и ЕС от опити за дестабилизация на страната от страна на опозицията в югозападната ни съседка, предаде македонската медия "60 степени". Поводът за това е протест на етническите албанци и присъствието на представители на опозицията по време на общественото недоволство. „Вчера видяхме голям брой опозиционни активисти и висши служители на протеста, което му придаде политическа конотация. Информирахме нашите съюзници в НАТО и Европейския съюз за това, като опит на опозицията да дестабилизира по определен начин и мисля, че това не срещна одобрението на висши представители на международната общност“, каза Мицкоски.

Протестът в РСМ е на етническите албанци

Става въпрос за протестното шествие, организирано от група граждани, в израз на недоволство поради неприлагането на Закона за използването на езиците по отношение изпита за юридическа правоспособност.

Участниците искаха изпитът да се проведе и на албаски език, докато Мицкоски смята, че исканията са едно, а Конституцията и международните стандарти са нещо съвсем различно.

Той казва, че е сформирана комисия, която да намери решение на този въпрос, което ще бъде едновременно конституционно и в съответствие с международните стандарти, предава още македонската медия.