Движение в ключова база на НАТО в Гърция: Френски самолетоносач напусна пристанището

Френският атомен самолетоносач „Шарл дьо Гол“ е напуснал залива Суда на гръцкия остров Крит. Новината предаде гръцкото издание Kathimerini. Според информацията това се е случило във вторник. Корабът прекара шест дни, акостирал на кей K-14 на остров Марати за планирано презареждане с гориво. Корабът ще продължи операциите си в Източното Средиземноморие. Задвижван от два ядрени реактора, корабът е с дължина 261,5 метра превозва екипаж от 1350 души, наред с други авангардни оръжия и навигационни технологии.

Ключовата база на НАТО в Гърция

Базата Суда, разположена на северозападния бряг на Крит, близо до Ханя, е важен военноморски и военен обект на НАТО, пише още гръцкото издание.

Базата в Суда е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника.

Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег. Базата е изключително важна сега за противовъздушната отбрана в региона и заради заплахата от Иран.