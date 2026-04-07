Движение в ключова база на НАТО в Гърция: Френски самолетоносач напусна пристанището

07 април 2026, 15:38 часа
Френският атомен самолетоносач „Шарл дьо Гол“ е напуснал залива Суда на гръцкия остров Крит. Новината предаде гръцкото издание Kathimerini. Според информацията това се е случило във вторник. Корабът прекара шест дни, акостирал на кей K-14 на остров Марати за планирано презареждане с гориво.  Корабът ще продължи операциите си в Източното Средиземноморие. Задвижван от два ядрени реактора, корабът е с дължина 261,5 метра превозва екипаж от 1350 души, наред с други авангардни оръжия и навигационни технологии.

Ключовата база на НАТО в Гърция

Базата Суда, разположена на северозападния бряг на Крит, близо до Ханя, е важен военноморски и военен обект на НАТО, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Patriot и регионалният авторитет на Гърция: Атина пази себе си, България и Саудитска Арабия

Базата в Суда е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника.

Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег. Базата е изключително важна сега за противовъздушната отбрана в региона и заради заплахата от Иран. ОЩЕ: Не бил виждал такава техника в Полша: Арестуваха поляк, снимал базата на НАТО в Гърция

Деница Китанова Отговорен редактор
